Valuta: Yen styrkes af stimulirygter

Den amerikanske dollar fastholdes mandag eftermiddag på det svage niveau, der blev sikret af kommentarer fra USA's præsident, Donald Trump, fredag eftermiddag.

I løbet af mandagen har dollar dog været styrket igen, men usikkerheden, der meldte sig fredag efter nye toldtrusler og beskyldninger om valutamanipulation i Europa og Kina fra Donald Trump, har fortsat fat i investorerne.

Omvendt har den japanske yen det godt efter rygter om, at Japans centralbank, Bank of Japan, overvejer en revurdering af dens stimuli til verdens tredjestørste økonomi.

Mandag eftermiddag koster en euro 1,1714 dollar, hvilket er omtrent samme niveau som ved dansk lukketid fredag. I løbet af dagen har dollar dog været styrket til omkring 1,1690 per euro.

Samtidig skal man betale 111,28 yen for en dollar mod 111,83 yen per dollar, da de danske handlere gik på weekend.

Bank of Japan arbejder ifølge Bloomberg News på at skabe mere fleksibilitet i bankens stimuli, og det kan meget vel blive opfattet som et signal om snarlige stramninger.

Det giver en styrkelse af yen, der længe har været holdt svag af Bank of Japans massive understøttelser af økonomien.

- Bank of Japan står over for en svær opgave med at kommunikere, at skridt mod mere fleksible lempelser ikke er en stramning. Bankens aggressive lempelser har været en nøgleårsag til, at yen har været svækket betragteligt, siger Lee Hardman, der er valutastrateg hos Mitsubishi UFJ Financial Group, til Bloomberg News.

Ifølge ham giver det masser af plads til styrkelse af yen, når talen falder på mulige stramninger af pengepolitikken.

/ritzau/FINANS