Valuta: Tyrkisk centralbank fastholder renten - lira svækkes

Den markante svækkelse sker, fordi den tyrkiske centralbank har fastholdt renten, hvilket var modsat det, som markedet havde sat næsen op efter. Der var således ventet en rentestigning.

Central Bank of the Republic of Turkey fastholdt ved tirsdagens rentemøde den toneangivende rente på 17,75 pct.

»Nye økonomiske data indikerede en signifikant rebalancering i den økonomiske aktivitet,« skriver banken i en pressemeddelelse.

»Udefrakommende efterspørgsel fastholder sin styrke, mens tegnene på en nedgang i den hjemlige efterspørgsel er blevet mere synlige,« lyder det fra centralbanken.

Tirsdagens beslutning kommer en måned, efter at Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, blev genvalgt. Han slog i maj fast - inden han blev genvalgt - at han ville forsøge at få mere kontrol over pengepolitikken, hvis præsidentposten tilfaldt ham igen.

Den tyrkiske lira er blevet svækket med 30 pct. over for dollar i år. Den 2. januar gik der 3,7668 lira på en dollar.

Yen fastholder desuden sin styrke over for dollar, og tirsdag går der 111,07 yen på en dollar mod 111,40 yen mandag eftermiddag.

Styrkelsen fortsætter, efter at en Reuters-nyhed mandag satte gang i rygter om, at Bank of Japan diskuterer et skifte mod at begrænse den massive pengepolitiske stimulans.

Euro koster tirsdag 1,1705 dollar, hvilket er det samme niveau som mandag eftermiddag, og der går 130,02 yen på en euro mod 130,40 yen mandag eftermiddag.

/ritzau/FINANS