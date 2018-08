Valuta: Svenske krone styrket - lira relativ stabil

Den svenske krone ligger styrket tirsdag middag, men den kan stå over for en svækkelse som følge af det svenske valg 9. september.

Det vurderer Nordea i en kommentar.

Typisk påvirker et svensk valg ikke den svenske krone, da forskellene i finanspolitikken mellem de to traditionelle blokke er ubetydelige, men det kan ske denne gang.

Meningsmålinger viser, at ingen af de to traditionelle blokke kan opnå majoritet ved Riksdagsvalget.

Nordea vurderer derfor, at det mest sandsynlige udfald er, at en af de to traditionelle blokke skal have støtte fra anden side og ikke fra protestpartiet Sverigedemokraterne, som ingen vil samarbejde med.

»Det kan derfor blive svært at danne en regering og tage lang tid - sandsynligvis måneder,« forudser Nordea.

En længere periode uden regering gør Sverige mere eksponeret over for andre risici i den tid og kan føre til en svækkelse af den svenske valuta.

Tirsdag middag skal der 0,7189 krone til at købe en krona, mens der mandag eftermiddag ved 17-tiden skulle omkring 0,7160 krone til.

RELATIV STABIL LIRA

Der er relativt roligt i Tyrkiet efter to dage med markant svækkelse af den tyrkiske lira. Umiddelbart har lira tirsdag middag stabiliseret sig tæt på 6,60 lira per dollar. Mandag og tirsdag morgen lå den omkring 6,90 dollar.

Lira er faldet næsten 30 pct. i denne måned og alene fredag og mandag med omkring 20 pct. på bekymringer over præsident Erdogans modvilje mod at hæve renten trods stigende inflation, og derudover har en dyb diplomatisk krise med USA også sat sit præg på den tyrkiske valuta.