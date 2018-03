Valuta: Styrket yen på baggrund af stærkt øget risikoaversion

Stigende bekymringer over accelererende globale handelsspændinger har udløst en markant risikoaversion i de finansielle markeder, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, sent torsdag skød en handelskrig i gang ved at underskrive et memorandum om indførsel af importtakster på op til 60 mia. dollar på import fra Kina.

Svaret på Trumps handelshindringer lod ikke vente længe på sig, idet Kina allerede har svaret med trusler om massiv told på import af 128 amerikanske varegrupper, der blandt andet vil ramme den amerikanske landbrugseksport, hvis ikke der findes en forhandlingsløsning.

Yen styrkes i takt med at japanske investorer afvikler lange positioner i højere forrentede valutaer.

»Det er primært drevet af krydssalg mod yen og tabsreduktionshandel ud fra det, vi kan se. Det er ren handel for at reducere risiko«, siger valutachef Tarek Horchani fra Saxo Markets i Singapore til Reuters.

Præsident Donald Trumps importtold på kinesiske varer vil træde i kraft efter en 30-dages konsultationsperiode, der starter, når importlisten offentliggøres.

Det har givet anledning til storudsalg i de amerikanske og asiatiske aktier, da investorerne frygter for den potentielle effekt på den globale handel.

Kinas handelsministerium oplyser fredag, at der planlægges foranstaltninger for op til 3 mia. dollar for amerikansk import for at balancere de amerikanske tariffer mod kinesiske stål- og aluminiumsprodukter.

»Yen fortsætter med at være mål for en global risikoaversion, og når vi glider gennem 105-niveauet (yen mod dollar, red.) som en varm kniv gennem smør, er der meget få grunde til ikke at være eksponeret til en styrkelse af yen mod dollar i det her miljø«, pointerer handelschef Stephen Innes fra Oanda i Singapore ifølge Reuters.

Yen har status som sikker investering i tider med markedsturbulens og økonomisk usikkerhed, blandt andet på grund af den modstandsdygtighed, der opstår af Japans overskud på betalingsbalancens løbende poster.

Euro står fredag morgen i 1,2335 dollar mod 1,2305 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 104,80 yen mod 105,35 yen torsdag eftermiddag.

Dermed går der 129,25 yen på en euro fredag morgen mod 129,65 yen torsdag eftermiddag.