Valuta: Pundstyrkelse holdes delvist efter stabilisering

Katalysatoren var forlydender om, at Storbritannien og Tyskland ifølge Bloomberg var rede til at droppe et centralt problempunkt i brexit-forhandlingerne.

Det fik frygten for, at Storbritannien forlader EU uden nogen omfattende aftale til at falme, og selv om forlydenderne siden blev nedtonet fra både tysk og britisk side, satser investorerne på, at der ikke går røg af en brand, medmindre der er ild i den.

Det betyder, at godt halvdelen af onsdagens sterling-styrkelse fastholdes, mens de omfattende forhandlinger følges tæt.

Og mens euro blev trukket med op af pundets nyfundne styrke, blev en del af begejstringen holdt tilbage af fornyet uro i emerging markets-valutaer, der som altid betyder en vis støtte for dollar og yen, og dermed virker som modvægt til de europæiske valutaers styrkelse.

- Pund er styrket, men styrkelsen er sandsynligvis midlertidig. Euro steg også takket være rekyl i pund, men valutaen står over for stærk modvind i form af Italiens finanspolitiske problematik og den økonomiske krise i Tyrkiet, vurderer seniorvalutastrateg Junichi Ishikawa fra IG Securities i Tokyo over for Reuters.

Emerging markets-valutaer er igen ramt af frygt for, at den globale handelskonflikt vil påvirke de eksportorienterede økonomier negativt.

- Med globale handelsmæssige bekymringer tilbage i front står dollar for at drage fordel af en kapitaludstrømning på vækstmarkederne, påpeger Junichi Ishikawa.

MSCI Emerging Markets Valuta Indeks faldt onsdag til det laveste niveau siden maj 2017.

Pund koster 1,2925 dollar torsdag morgen mod 1,2955 dollar onsdag eftermiddag.

Euro koster torsdag morgen 1,1645 dollar mod 1,1620 dollar onsdag eftermiddag, mens dollar torsdag morgen står i 111,30 yen mod 111,55 yen onsdag.

Dermed går der 129,60 yen på en euro torsdag morgen mod 129,65 yen onsdag og 0,9010 pund på en euro torsdag morgen mod 0,8970 pund onsdag eftermiddag.

/ritzau/FINANS