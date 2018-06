Valuta: Pundet svækket efter May taber brexitafstemning

Den britiske premierminister, Theresa May, og det britiske pund kan notere sig endnu en lussing i kølvandet på brexit.

Denne gang er det overhuset i det britiske parlament, der ved en afstemning mandag aften gav Mays konservative regering endnu et nederlag i forbindelse med briternes farvel til EU.

Regeringen er havnet i en strid med parlamentarikere i Mays eget konservative parti, som mener, at parlamentet skal have mere indflydelse på brexit-processen, end ministrene lægger op til.

Tirsdag middag koster et britisk pund 1,3152 dollar mod 1,3242 dollar mandag klokken 17. Et pund koster 8,4899 kr. tirsdag mod 8,4993 kr. mandag.

Ved en afstemning i overhuset stemte 354 for og 235 imod den plan, som vil give parlamentet mulighed for at udforme regeringens næste skridt i tilfælde af, at parlamentarikerne forkaster den aftale, som Theresa May skal forhandle sig frem til med EU.

Det konservative parti har ikke flertal i overhuset, House of Lords, og det var ventet, at det ville tabe afstemningen. Forslaget skal nu til afstemning i underhuset onsdag.

- Manglen på klarhed vil blive ved med at udskyde pundets eventuelle comeback. Vi er fortsat negative overfor pundet i en tre måneders periode, siger Andreas Steno Larsen, valutastrateg i Nordea, til Bloomberg News.

I forbindelse med de nye udmeldinger fra den amerikanske præsident, Donald Trump, i handelskrigen mod Kina, blev dollar umiddelbart svækket generelt på de internationale valutamarkeder.

Men siden er den amerikanske møntfod igen styrket, da der nu satses på en eskalerende handelskrig, der vil tvinge inflationen op i USA på grund af dyrere import, hvilket øger udsigten til flere rentestigninger, skriver Reuters.

Euro koster tirsdag 1,1542 dollar mod 1,1610 dollar mandag eftermiddag.

/ritzau/FINANS