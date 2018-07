Valuta: Pundet svækkes efter Trump-kommentarer

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er fredag med til at svække det britiske pund overfor dollar, efter han i et interview med den britiske avis The Sun har påpeget de udfordringer som den britiske premierminister, Theresa May, står overfor.

Det skriver Financial Times, som fastslår, at udviklingen ikke kan tilskrives en styrkelse af dollar, der for sin part ligger tæt på uændret i forhold til en kurs af øvrige valutaer.

I et interviewet med The Sun siger den amerikanske præsident, at premierminister Theresa May's brexit-plan vil »dræbe« udsigterne til en handelsaftale med USA.

Fredag koster et pund 1,3124 dollar, mens det torsdag kostede 1,3205 dollar. Siden sidste fredag er pundet svækket med 0,9 pct. overfor dollar.

»Pundet får modvind fra en meget usædvanlig retning. Trump kritiserede Mays brexit-plan på en meget direkte måde i begyndelse af sit besøg, og det lægger en dæmper på forhåbningerne om en bilateral handelsaftale,« siger Esther Reichelt, der er analytiker hos Commerzbank i Tyskland, til Financial Times.

I stedet har Trump rost den tidligere udenrigsminister Boris Johnsom, som er trådt ud af Mays regering i protest mod hendes blødere brexit-linje, påpeger analytikeren.

Kigger man på det tunge valutakryds - euro overfor dollar - svækkes den fælles europæiske valuta også. Fredag koster en euro 1,1634 dollar, mens prisen torsdag eftermiddag var 1,1658 dollar for en euro.

Det går 112,58 yen på en dollar fredag. Dermed rører valutaen sig nærmest ikke, da der gik 112,62 yen for en dollar torsdag.