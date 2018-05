Valuta: Pundet styrkes efter britiske overvejelser om toldunionen

Det britiske pund bliver styrket over det meste af linjen, efter det kom frem, at Storbritannien vil meddele EU, at landet er klar til at fortsætte i toldunionen efter at den planlagte udtrædelse i 2020.

Det skriver Financial Times med reference til, at The Daily Telegraph kunne berette, at de ministre der ønsker den såkaldte »hårde grænse« mod Irland, er blevet nedstemt på et politisk møde i Storbritannien.

En forlængelse af medlemskabet af toldunionen anses for at minimere forstyrrelser ved Storbritanniens grænse efter brexit, og for at bidrage til at beskytte økonomien mod de værste risici ved udtrædelsen.

Efter snakken om en forlængelse af medlemskabet kostede et pund 1,3569 dollar.

Pundet er faldet lidt tilbage igen, efter at Financial Times skriver, at flere nyhedsbureauer beretter, at der nu er yderligere diskussioner omkring den irske grænse. Og at Storbritannien gerne vil forhandle sig frem til at kunne lave sine egne handelsaftaler efter brexit, hvilket et medlemskab af toldunionen vil forhindre.

Ved middagstid torsdag koster et pund 1,3494 dollar mod 1,3486 dollar onsdag eftermiddag.

I hovedkrydsene koster en euro 1,1791 dollar mod 1,1785 dollar onsdag klokken 17, mens en dollar koster 110,58 yen mod 110,30 yen onsdag eftermiddag.

/ritzau/FINANS