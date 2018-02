Valuta: Pundet holder lavt niveau med udsigt til renteforhøjelse

Rentestigningen skal ses i lyset af, at den britiske økonomi er på vej op i gear. Oveni har Andy Haldane, cheføkonom i BoE, onsdag sagt til det britiske parlament, at udsigten for centralbankens seneste økonomiske prognoser - for både britisk efterspørgsel og inflation - var stigende.

»Markederne skal vænne sig til, at der kommer endnu en renteforhøjelse i maj,« siger Lee Hardman, valutaanalytiker hos MUFG.

Den britiske centralbank oplyste tidligere i februar, at man ventede at hæve rentesatserne hurtigere og mere end det, banken havde ventet i november sidste år.

Ifølge Reuters venter de fleste økonomer nu, at Bank of England hæver de ledende renter fra 0,50 pct. til 0,75 pct. i maj, og markedsdeltagerne ser en 70 pct.s chance for en yderligere stigning i år til 1 pct.

Torsdag viste data, at det britiske BNP i fjerde kvartal af 2017 voksede med 0,4 pct., hvilket var lavere end de 0,5 pct., som økonomerne havde ventet ifølge Bloomberg News. Samlet set ændrer det ikke på, at 2017 var det sløjeste vækstår for Storbritannien i flere år. For hele året opgøres væksten til 1,4 pct., hvilket er den laveste siden andet kvartal 2012.

Et pund koster torsdag 1,3886 dollar mod 1,3975 dollar onsdag klokken 17. Det er det laveste niveau siden midt i februar. I forhold til euroen er pundet svækket til 0,8844 pund per euro fra 0,8814 pund for en euro onsdag klokken 17.