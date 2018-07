Valuta: Pund svækkes efter skuffende detailsalg

På månedsbasis faldt detailomsætningen i brexit-landet samlet set med 0,5 pct. på månedsbasis mod en forventning om en stigning på 0,2 pct. ifølge Bloomberg News. For omsætningen eksklusive benzin og diesel til bilen faldt omsætningen 0,6 pct. mod en ventet stigning på 0,1 pct. ifølge Bloomberg News.

Tilsvarende negative overraskelser gjorde sig gældende for udviklingen i salget på årsbasis.

Reaktionen på valutamarkedet var en umiddelbar svækkelse af det britiske pund til 0,8940 pund per euro mod 0,8915 pund før offentliggørelsen af omsætningstallene og mod et niveau lige under 0,8905 pund torsdag morgen.

Over for dollar dykkede pund til 1,2987 dollar som reaktion på skuffelsen mod 1,3070 dollar ved åbningen af de europæiske markeder. Siden har pund rettet sig til 1,3004 dollar.

De skuffende detaildata vækker bekymring for udsigterne til en britisk renteforhøjelse i næste måned blandt nogle handlere.

Men valutastrateg Manuel Oliveri hos Credit Agricole i London holder fast i perspektivet:

»Data er ikke imponerende, men vi venter fortsat, at Bank of England vil forhøje renten i august på basis af et stramt arbejdsmarked samt signalere en forlænget pause derefter,« siger han til Reuters.

Efter offentliggørelsen af tallene faldt markedets forventninger til en renteforhøjelse i august til 72 pct. pct. fra tæt på 80 pct. tidligere på ugen, oplyser Reuters.