Valuta: Norsk centralbank styrker norsk krone - dollar svækket

Det oplyser det norske finansministerie fredag.

Der er tale om den første justering af inflationsmålet siden 2001, og meldingen har udløst en styrkelse af den norske krone, da et lavt inflationsmål øger sandsynligheden for stramninger af pengepolitikken fremover.

En norsk krone koster fredag 13.30-tiden 0,7734 danske kr. mod 0,7689 kr. kort før finansministeriets udmelding. Niveauet er dog det samme som torsdag eftermiddag.

»Nu er perioden med en indfasning af olieindtægter hovedsageligt lagt bag os. Så der er ikke længere tungtvejende argumenter for at sigte efter en højere inflation end i andre lande,« udtaler Finansministeriet.

Hos Sydbank peger makroanalytiker Kim Blindbæk på, at Norges Bank foretrukne inflationsmål i januar lå på 1,1 pct. Prognosen peger samtidig på, at de 2 pct. først vil nås i slutningen af 2019, men det kan der snart blive lavet om på, mener Sydbank-økonomen.

»Vi venter, at Norges Bank vil opjustere forventningen til styringsrenten på rentemødet den 15. marts. Det skyldes blandt andet, at den fortsatte fremgang i den norske økonomi betyder, at overskudskapaciteten i den norske økonomi svinder hurtigere ind end ventet,« skriver Kim Blindbæk i et notat.

SVÆKKET DOLLAR I HOVEDKRYDS

Trumps importtold-udmelding svækker dollar. Der skal 1,2317 dollar til at købe en euro fredag eftermiddag mod 1,2178 dollar ved dansk lukketid torsdag. Yen styrkes til 105,34 yen for en dollar fra 107,07 yen per dollar, da de danske handlere gik hjem torsdag.