Valuta: Lille lettelse i presset på tyrkisk lira

Efter at være presset ned i rekordsvage 7,24 lira per dollar spores en lille lettelse i belastningen af den tyrkiske valuta mandag eftermiddag, hvor der går 6,94 lira på en dollar.

Men svækkelsen er fortsat markant i forhold til et niveau over for dollar på lige under 5,50 lira per dollar så sent som i sidste uge.

Det er usikkerhed over for den tyrkiske centralbanks vilje til at støtte den kriseramte tyrkiske økonomi, som sammen med truslen om amerikanske handelssanktioner presser lira ned.

Men siden bundnoteringen har lira fundet lidt støtte i finansminister Berat Albayraks annoncering af en økonomisk handlingsplan udarbejdet af regeringen i Ankara samt finansmyndighedernes indførsel af begrænsninger på terminshandlen med lira, skriver Bloomberg News.

De tyrkiske trængsler smitter af på euro, fordi valutamarkedet frygter for effekten af de europæiske bankers eksponering mod Tyrkiet.

Mandag eftermiddag koster euro 1,1379 dollar mod 1,1380 dollar mandag morgen og 1,1430 dollar fredag eftermiddag.

Nervøsiteten med udgangspunkt i den tyrkiske krise støtter japanske yen som traditionel sikker havn. Mandag middag koster dollar 110,40 yen, som svarer til niveauet mandag morgen, men mod 110,55 yen fredag eftermiddag. Mod euro er yen styrket til 125,60 yen per euro fra 126,35 yen fredag eftermiddag.

Også den schweiziske franc nyder godt af uroen i nabolaget. Schweizerfranc er mandag eftermiddag styrket til 1,1316 franc per euro fra 1,1369 franc per euro fredag eftermiddag.