Valuta: Italiensk opkøbsønske svækker euro

Det italienske ønske ses som et forsøg på at sikre italienske statspapirer mod nedgradering hos ratingbureauerne, og ifølge avisen La Stampa er italienerne ligeglad med, hvad opkøbsprogrammet kommer til at hedde. Bare der i realiteten er tale om en forlængelse af QE-opkøbsprogrammet, som ECB senest har forlænget til udgangen af 2018.

Muligheden for yderligere forlængelse svækker onsdag middag euro til 1,1658 dollar per euro fra 1,2865 dollar onsdag morgen og 1,2885 dollar tirsdag eftermiddag.

Over for yen er euro svækket til 129,61 yen fra 130,10 yen onsdag morgen og 130,20 yen tirsdag eftermiddag

Mere lokalt er den svenske kr. på nedtur frem mod valget til Riksdagen om 11 dage.

Onsdag er den svenske kr. svækket til 9,1753 svenske kr. over for dollar fra 9,1237 svenske kr. tirsdag eftermiddag. Over for den danske kr. er den svenske svækket til 0,6972 danske kr. fra 0,6984 danske kr. onsdag morgen.

Over for euro er den svenske kr. svækket til 10,6952 svenske kr. per euro fra 10,6766 svenske kr. onsdag morgen, og det er femte dag i træk, at den svenske kr. svækkes over for euro til sit svageste niveau i over ni år, bemærker Bloomberg News.

Sammen med usikkerhed op mod valget er handlerne også bekymrede for, at den svenske centralbank, Riksbanken på sit møde i næste uge endnu engang vil udsætte sine planer om rentestigninger.