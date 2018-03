Valuta: Frygt for handelskrig styrker yen

Den annoncerede told lyder på 60 mia. dollar, og præsidentens planer har skabt frygt for en global handelskrig.

Donald Trump har i forvejen lanceret told på stål og aluminium.

»De fleste store valutaer kommer under pres i sådan situation,« siger Niels Christensen, valutastrateg i Nordea, til Ritzau Finans.

Det gælder dog ikke den japanske yen, der er blevet styrket til det stærkeste niveau i 16 måneder over for dollar.

»Det er helt normalt, at yen styrkes, når der er opstår sådan et pres, for investorerne har risikoaversion,« påpeger Niels Christensen og tilføjer, at effekten primært kommer fra Fjernøsten.

I det globale valutamarked har yen status som sikker havn i tider med markedsturbulens og økonomisk usikkerhed - blandt andet på grund af den modstandsdygtighed, der baserer sig på Japans store overskud på betalingsbalancens løbende poster.

Dollar koster fredag eftermiddag 105,11 yen mod 105,35 yen torsdag ved dansk lukketid.

Euro koster samtidig 129,67 yen fredag eftermiddag og er dermed styrket en smule overfor den japanske valuta, da en euro kostede 129,25 yen fredag morgen og 129,65 yen ved dansk lukketid torsdag.

Kigger man på det tunge valutakryds, hvor euro møder dollar, er euro styrket til 1,2339 dollar per euro fredag eftermiddag fra 1,2305 dollar fredag morgen og 1,2303 dollar torsdag eftermiddag.