Valuta: Euro har kurs mod femte ugentlige svækkelse i træk

Politisk usikkerhed i Italien bekymrer investorerne fredag, hvor de sender den fælleseuropæiske valuta, euro, mod den femte ugentlige svækkelse i træk.

Hvis ugen slutter med negativt fortegn for euroen, vil der være tale om den længste svækkelse for valutaen siden 2015, skriver Reuters.

En regeringsaftale mellem Femstjernebevægelsen og Liga Nord er løbet med opmærksomheden fredag. Partierne skriver i et fælles program - som oplæg til at danne regering - at sanktioner mod Rusland skal ophæves.

»De ønsker også, at den økonomiske politik i EU lægges om, herunder ret til budgetoverskridelser. Men der står intet om en folkeafstemning om eurodeltagelse,« skriver Reuters. Det har begge parter ellers tidligere talt for, og det er også fortsat noget, der bekymrer investorerne.

»Muligheden for en euroskeptisk regering i Rom ryster investorernes tillid. I øjeblikket ser et større underskud og en større obligationsudstedelse (i Italien, red) sandsynlig ud, siger David Madden, strateg hos CMC Markets, ifølge nyhedsbureauet.

Den amerikanske dollar er på det seneste blevet styrket over for en bred palette af valutaer på forventninger om en højere rente for at tæmme den stigende inflation, der ligger bag.

Euro koster fredag eftermiddag 1,1776 dollar mod 1,1791 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster fredag eftermiddag 110,55 yen mod 110,81 yen torsdag.

Dermed går der 130,67 yen på en euro fredag kort før klokken 15.00 mod 130,67 yen torsdag eftermiddag.