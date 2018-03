Valuta: Dollar svækkes i lyset af flere toldbarrierer

Yderligere toldbarrierer er under alle omstændigheder en optrapning af handelskrigen med blandt andet Kina, og ifølge Bloomberg News ventes Donald Trump allerede i næste uge at godkende en importtold på 25 pct. på stål og 10 pct. på aluminium.

Det er ikke just positivt for dollar, der svækkes til 1,2279 dollar per euro fra 1,2178 dollar per euro ved dansk lukketid torsdag.

Samtidig fortsætter fremgangen i den japanske yen, der styrkes til 106,11 yen per dollar fra 107,07 yen per dollar, da de danske handlere gik hjem torsdag.

»Trenden for dollar ventes at blive svag, efterhånden som protektionismen i USA bliver stærkere,« siger Tohru Sasaki, der er chef for markedsanalyse hos JPMorgan Chase i Tokyo, til Bloomberg News.

Dollar er over for euro svækket fra knap 1,1600 per euro i begyndelsen af november sidste år, og da dollar ramte sit seneste lavpunkt i midten af februar, skulle man betaler over 1,2500 dollar for en euro.

Over for yen har trenden været den samme. Siden starten af yen er dollar i det kryds svækket fra godt 114 yen per dollar til det nuværende niveau.