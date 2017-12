Valuta: Dollar-svækkelse ventes at fortsætte ind i det nye år

. Den amerikanske dollar svækkes onsdag over for den fælleseuropæiske valuta, euro, og den tendens forventes at fortsætte ind i det nye år, til trods for at Den Europæiske Centralbank (ECB) ikke ventes at ændre renten, der er tæt på nul, før 2019.

Handlerne vender nemlig blikket væk fra renterne og over mod de makroøkonomiske forventninger, som indikerer, at den europæiske økonomi er på vej op i et højere gear, mens den amerikanske cyklus ældes.

- Forhindringerne for en yderligere bæredygtig dollarstyrkelse vil øges. Fed (den amerikanske centralbank, red.) bliver nødt til at indlede renteforhøjelser i et hurtigere tempo for seriøst at udfordre de forsigtige udsigter for den amerikanske dollar, siger Lee Hardman, valutastrateg ved MUFG, til Bloomberg News.

Den amerikanske dollar er på vej til at slutte året 12 pct. lavere over for den fælleseuropæiske valuta.

Euro koster onsdag middag 1,1893 dollar mod 1,1865 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 113,23 yen mod 113,20 yen tirsdag eftermiddag.

Dermed går der 134,67 yen på en euro onsdag middag mod 134,30 yen tirsdag og 0,8862 pund på en euro onsdag mod 0,8875 pund tirsdag eftermiddag.

Mens der ikke er så meget aktivitet i de store valutakryds onsdag, løftes den australske dollar til det højeste niveau i mere end to måneder - 0,7772 dollar fra 0,7724 tirsdag eftermiddag.

Det sker ifølge Reuters på grund af en stigning i råvarepriserne, som styrker valutaen i de lande, der har stor eksport heraf, heriblandt Australien og Canada.

