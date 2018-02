Valuta: Dollar støttet af stigende amerikanske renter

Referatet indikerer en stigende overbevisning om behovet for fortsat at hæve renten.

SKATTELETTELSER GIVER ØGET BEHOV FOR RENTEHOP

Den amerikanske centralbanks pengepolitiske udvalg, Federal Open Market Committee (FOMC), vurderede, at virkningerne af de nylige skattelettelser kan være større på kort sigt, end det tidligere blev vurderet, og som følge heraf øge de "stærkere udsigter til økonomisk vækst" og sandsynligheden for, at "yderligere gradvise pengepolitiske stramninger vil være hensigtsmæssige".

Markedsdeltagerne fortolker referatet i retning af, at det åbner for mulighed for fire renteforhøjelser i år.

»En forhøjelse i marts er sandsynligvis allerede et faktum, og der synes at være en opgradering af synspunkterne om de økonomiske udsigter, så jeg tror, at markedsdeltagere vurderer, at der er en risiko for, at tempoet i renteforhøjelserne kan stige til fire gange i år,« siger økonom Hirofumi Suzuki fra Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) i Singapore til Reuters.

RENTESTIGNING EFTER OFFENTLIGGØRELSEN

Referatet sendte den toneangivende tiårige amerikanske T-bondrente op i 2,96 pct. på markedet i New York inden markedet stabiliserede sig på 2,94 pct.

Torsdag morgen handles T-bond'en med en rente på 2,93 pct. på markedet i Tokyo.

Oveni de ventede kommende renteforhøjelser i marts lurer effekten af den ny fed-chef, Jerome Powells, der tiltræder ved udgangen af indeværende måned og dermed skal stå i spidsen for det næste rentemøde.

Euro koster torsdag morgen 1,2275 dollar mod 1,2320 dollar onsdag eftermiddag.

For så vidt angår japanske yen, er der et vist tilløb til styrkelse fra den traditionelle "safe-haven-søgning", når investorernes risikovilligheder ses som aftagende.

Effekten overstiger den amerikanske renteeffekt, og dollar koster torsdag morgen 107,30 yen mod 107,60 yen onsdag eftermiddag.

Dermed går der 131,70 yen på en euro torsdag morgen mod 132,55 yen onsdag eftermiddag.