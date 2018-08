Valuta: Dollar og pund viser svaghedstegn

Svækkelsen af dollar hænger ifølge Niels Christensen sammen med de seneste kommentarer fra USA's præsident, Donald Trump, der i denne uge gentog beskyldninger om valutamanipulation mod Kina og EU og også hævede pegefingeren over for sin egen centralbankdirektør, Jerome Powell.

Usikkerhed om spillereglerne for det kommende brexit volder fortsat pundet problemer, da markedet frygter et såkaldt hårdt brexit uden en omfattende frihandelsaftale, hvor briterne får adgang til det indre marked.

Hos Nordea vurderer valutastrateg Niels Christensen af samme grund, at pundet vil tendere mod lavere niveauer, så længe usikkerheden er så stor.

»Jeg har ikke set noget brexit-relateret i dag, men det illustrerer den sårbarhed, vi også har set hen over sommeren«, siger Niels Christensen.

Han anser det for næsten håbløst, at parterne når en aftale inden det ordinære EU-topmøde i oktober, og af samme grund risikerer usikkerheden at presse pundet i den kommende tid. Brydes niveauet 8,25-8,30 kr. per pund, kan det ifølge Nordea åbne for et større fald - måske mod 8 kr.

Onsdag ligger pundet netop på denne knivsæg efter en svækkelse til 8,2906 kr. fra 8,3314 kr. tirsdag ved 17-tiden.

I det store kryds mellem euro og dollar er den amerikanske valuta på vej mod det svageste niveau i to uger. Euro koster 1,1604 dollar mod 1,1520 dollar tirsdag klokken 17.

Svækkelsen af dollar hænger ifølge Niels Christensen sammen med de seneste kommentarer fra USA's præsident, Donald Trump, der i denne uge gentog beskyldninger om valutamanipulation mod Kina og EU og også hævede pegefingeren over for sin egen centralbankdirektør, Jerome Powell.

I et interview med Reuters sagde Trump, at han ikke var henrykt over centralbankens renteforhøjelser og opfordrede banken til at gøre mere for at hjælpe med at booste økonomien.

/ritzau/FINANS