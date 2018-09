Valuta: Dollar i defensiven trods stigende renter

Den amerikanske dollar er i defensiven, og også japanske yen falder tilbage på de internationale valutamarkeder fredag morgen.

En reduceret risikoaversion er hovedårsag til den mindre efterspørgsel efter sikre placeringsmuligheder, i takt med at investorerne i stigende grad vurderer, at handelskonflikten mellem Kina og USA ikke vil have den oprindeligt frygtede massive effekt på den globale vækst.

»Øget risikolyst i lyset af optimisme omkring handels-spørgsmålet mellem USA og Kina har ryddet vejen for eurostyrkelse,« vurderer valutachef Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo over for Reuters.

Den mere afslappede holdning giver sig også udslag i styrkelse af de tidligere hårdt ramte emerging markets-valutaer som tyrkiske lire og sydafrikanske rand.

At det netop er euro, der er hoved-beneficiant, skyldes et klippefast håb om, at en aftale mellem Bruxelles og London om brexit vil komme i hus til gavn og glæde for såvel Kontinental-europa som for Storbritannien.

Modsat svækkes japanske yen - både grundet valutaens status som sikker havn og på baggrund af en øget renteforskel til USA.

»Højere amerikanske renter, især i det toårige segment, har øget fremdriften for dollar i forhold til yen forud for næste uges Fed-møde,« påpeger Masafumi Yamamoto.

De amerikanske toårige T-bond handles fredag med en rente på 2,81 pct. mod 2,63 pct. for blot to uger siden. Det er det højeste niveau i et årti og skal ses på baggrund af både den faldende risikoaversion og forventninger til stramninger af pengepolitikken på Federal Reserves rentemøde i næste uge.

Euro står fredag morgen i 1,1780 dollar mod 1,1755 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 112,70 yen mod 112,50 yen torsdag eftermiddag.

Dermed går der 132,75 yen på en euro fredag morgen mod 132,25 yen torsdag eftermiddag.

/ritzau/FINANS