Valuta: Britisk pund og tyrkisk lira svækkes efter handelsusikkerhed

Usikkerhed om en handelsaftale med EU efter brexit er med til at svække det britiske pund mandag middag, hvor pundet har ramt det laveste niveau i næsten et år.

Den britiske handelsminister, Liam Fox, fortalte i weekenden, at »stædighed« hos Den Europæiske Union (EU) har skubbet Storbritannien tættere på at forlade EU uden en aftale til marts næste år - et såkaldt no-deal-scenarie.

Udmeldingen kom lørdag i et interview med The Sunday Times. Liam Fox, der er en fremtrædende brexittilhænger i premierminister Theresa Mays kabinet, mener, at der er 60 procents sandsynlighed for, at man ikke når at indgå en aftale i tide.

»Stemmerne, der forudser et hårdt brexit, bliver mere og mere skarpe. Valutamarkedet er langsomt begyndt at finde ud af, at disse mennesker kan torpedere en konstruktiv løsning,« siger Ulrich Leuchtmann, der er valutastrateg hos Commerzbank, til nyhedsbureauet Reuters.

Pund koster mandag ved middagstid 1,2936 dollar mod 1,3019 dollar fredag eftermiddag klokken 17.00. Ifølge Reuters har pundet mandag ramt det laveste niveau i 11 måneder.

TYRKISK LIRA I REKORDLAVT NIVEAU

Også den tyrkiske lira svækkes mandag, og her er det særligt udmeldinger fra USA, der tynger valutaen. Ifølge Reuters vil Trump-administrationen gennemse og vurdere, hvorvidt Tyrkiet fortsat skal kunne eksportere varer til USA uden told gennem det såkaldte GSP-program.

Meldingen kom fredag, efter at Tyrkiet besluttede at indføre tariffer på nogle amerikanske varer som gengæld for de toldsatser, som USA har pålagt på stål og aluminium.

Ifølge USA kan gennemsynet potentielt ramme tyrkiske varer, der eksporteres til USA, til en værdi af 1,66 mia. dollar. Landet afviser desuden, at gennemsynet sker med baggrund i konflikten om den amerikanske præst Andrew Brunson, som Tyrkiet fortsat tilbageholder efter næsten to år.

Mandag eftermiddag går der 5,1730 lira på en dollar mod en kurs fredag eftermiddag på 5,0753 lira, og ifølge Bloomberg News er den tyrkiske valuta nu på et rekordlavt niveau over for dollar.

I hovedkrydsene står euro mandag i 1,1534 dollar mod 1,1589 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster samtidig 111,48 yen mod 111,16 yen fredag eftermiddag.