Valuta: Brasiliansk real rammer toårigt lavpunkt oven på politisk uro

Politisk usikkerhed får torsdag eftermiddag investorerne til at svække Brasiliens valuta, den brasilianske real, til det laveste niveau i to år.

Der skal således 3,8510 real til at købe en amerikansk dollar torsdag eftermiddag, mens der til sammenligning skulle 3,7820 real til at gøre det samme onsdag eftermiddag.

Ifølge Financial Times sker svækkelsen af real som følge af den brasilianske regerings intervention i landets dieselpriser, der er blevet reduceret for at formilde de lastbilchauffører, som på det seneste har strejket og lagt store dele af økonomien ned.

Men selv om regeringen har prøvet at imødekomme lastbilchaufførerne med de lavere dieselpriser, så vækker tiltaget minder om landets noget ujævne historie med priskontrol, ligesom det bliver tolket som et dårligt tegn i forhold til at gennemføre de meget nødvendige finanspolitiske reformer.

Sidstnævnte forhold bliver ikke meget bedre af, at der i markedet er usikkerhed omkring, hvorvidt de populister fra både venstre- og højrefløjen, som fører i de tidlige meningsmålinger frem mod næste præsidentvalg i oktober, vil implementere de nødvendige men politisk upopulære finanspolitiske reformer.

- Der bliver efterladt en meget kompleks finanspolitik til den næste administration, og vælgerne ser generelt ikke ud til at være særligt glade for mere liberal økonomisk politik, siger økonom Alberto Ramos fra Goldman Sachs ifølge Financial Times.

I de store valutakryds koster euro torsdag eftermiddag 1,1818 dollar mod 1,1780 dollar onsdag eftermiddag, mens dollar koster 110,07 yen mod 110,05 yen onsdag eftermiddag.

/ritzau/FINANS