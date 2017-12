Valuta: Bitcoin tager dyk på udsigt til sydkoreansk regulering

På det generelle valutamarked er der derimod kun små bevægelser i torsdagens handel.

Den sydkoreanske regering planlægger ifølge Bloomberg News en række tiltag i forhold til kryptovalutaer, der blandt andet går på krav om personnavne på transaktioner og en lukning af ikke-godkendte kryptobørser, ligesom det overvejer at indføre en skat på afkastene.

Sydkoreanerne har en enorm interesse for bitcoin og har stået for omkring hver femte handel på kryptobørserne i år, hvilket har været med til at skubbe prisen i vejret gennem 2017.

- Spekulation i kryptovalutaer har været irrationelt overophedet i Sydkorea, skriver regeringen ifølge Bloomberg News.

Regeringens melding får ingen konsekvenser på den korte bane, men ifølge Bloomberg News er fokus i markedet, at myndighederne på tværs af verden er blevet mere bekymrede omkring kryptovalutaerne.

En bitcoin koster torsdag 14.000 dollar, hvilket er et fald på omkring 9 pct. det seneste døgn. År til dato har valutaen givet et afkast på 1400 pct.

Den næststørste kryptovaluta, Ethereum, falder 8 pct. til 713 dollar, mens årets afkast er små 9000 pct.

På det gængse valutamarked bliver dollar svækket en anelse over for euro, så der går 1,1937 dollar på en euro mod 1,1893 onsdag eftermiddag.

Over for yen bliver valutaen svækket til 112,84 yen per dollar fra 113,28 yen onsdag eftermiddag.