USA/tendens: Udsigt til stigninger med finansaktier i fokus

Det ser ud til, at den positive tendens på aktiemarkederne i USA fortsætter fredag, når handlen åbner.

Futures på de tre store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på 0,4-0,5 pct. en times tid før handelsstart.

Det brede S&P 500-indeks lukkede torsdag med en gevinst på 0,8 pct. til 2663,99. Dow Jones-indekset sluttede med et plus på 1,2 pct. til 24.483,05, mens Nasdaq endte med en stigning på 1,0 pct. til 7140,25.

Torsdag leverede verdens største kapitalforvalter, Blackrock, et stærkt kvartalsresultat. Aktien i Blackrock steg 1,5 pct. efter et kvartalsoverskud over det ventede, hvilket var med til at trække hele finanssektoren 1,8 pct. op. I formarkedet fredag ligger aktien 1,3 pct. højere.

Der vil også fredag være fokus på finansselskaberne, der havde en god dag torsdag. Tre af de største har leveret regnskab inden børsens åbning.

JPMORGAN, CITGROUP OG WELLS FARGO OVERRASKER POSITIVT

Indtægterne hos den amerikanske investeringsbank JPMorgan var højere end ventet i årets første kvartal.

I de tre første måneder af 2018 lød de ordinære indtægter på 28,52 mia. dollar, og det overgår selv det højeste af de estimater, som Bloomberg har indsamlet. Konsensus blandt analytikerne lød på indtægter på 27,71 mia. dollar.

Indtægterne for handel med aktier løb op i 2,02 mia. dollar, mens forretningsområdet investment banking genererede indtægter på 1,59 mia. dollar.

Til sammenligning ventede analytikerne indtægter på 1,76 mia. dollar på begge poster.

Indtjeningen per aktie landede på 2,37 dollar i kvartalet.

JPMorgan-aktien ligger 0,9 pct. højere i formarkedet.

Den amerikanske finansgigant Citigroup overrasker positivt med indtjeningen i første kvartal.

- Selv om markedsforholdene har været uens indtil videre i år, viser vores første kvartalsresultat vores evne til at levere, siger topchefen, Michael Corbat, i en kommentar.

Selskabet leverer et overskud per aktie på 1,68 dollar mod ventet 1,61 dollar. Estimaterne fra Bloomberg lå i intervallet fra 1,55 dollar til 1,66 dollar.

De samlede indtægter kom ind helt som ventet på 18,9 mia. dollar, oplyser Bloomberg News.

Indtægterne fra aktiehandel blev lige over 1,1 mia. dollar mod ventet 0,9 mia. dollar. Mens indtægter fra handel med renter skuffede, da de landede på 3,42 mia. dollar mod ventet 3,7 mia. dollar.

Citigroup stiger 0,7 pct. i formarkedet.

Den amerikanske storbank Wells Fargos indtægter faldt til 21,9 mia. dollar i første kvartal af i år. Sidste år i samme periode landede det tal på 22,3 milliarder dollar.

Indtjeningen per aktie landede på 1,12 dollar, viser regnskabet, hvilket var højere end året før, hvor indtjeningen per aktie var 1,03 dollar. Samtidig slog banken analytikerne på Wall Streets forventninger om en indtjening på 1,06 dollar per aktie.

Wells Fargo skriver i regnskabet, at tallene kan ændre sig, da banken i øjeblikket har en sag kørende med amerikanske myndigheder omkring bankens risikostyring og dens tidligere involvering i svindel med nogle bilforsikringer.

Aktien stiger 1,4 pct. i formarkedet.

/ritzau/FINANS