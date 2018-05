USA/tendens: Olieselskaber kommer i fokus i grøn åbning

. De ledende amerikanske indeks kommer formentlig til at blinke grønt, når handlerne tager fat på den ordinære handel med værdipapirer.

Onsdag eftermiddag peger futures for Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq i vejret med 0,3 til 0,5 pct. Tirsdag lukkede de tre indeks tæt på neutralt. Det brede S&P 500-indeks faldt marginalt, mens Dow Jones-indekset og Nasdaq sluttede med marginale plusser.

I onsdagens handel forventes energiselskaberne Chevron og Exxon Mobile blandt andet at tage fokus, efter at Donald Trump, præsident i USA, trak landet ud af atomaftalen med Iran.

Det har fået prisen for en tønde europæisk brent-olie til at stige med 3 pct. onsdag, mens den amerikanske WTI-olie stiger med 2,8 pct. per tønde.

- På den helt korte bane ser det ud til, at de øgede geopolitiske bekymringer begrænser sig til oliemarkederne. Men der kan være mere på vej.

- Amerikanske sanktioner mod Iran kan påvirke flere forskellige industrier. Samtidig ser det ud til, at spændingerne mellem Israel og Iran tager til i styrke, og det tager toppen af aktiepriserne, siger Norihiro Fujiuto, der er seniorstrateg hos Mitssubishi UFJ Morgan Stanley Secucriteis, ifølge Reuters.

Chevron og Exxon Mobile stiger henholdsvis 1,4 og 1,2 pct. i det amerikanske formarked.

Også rejse-appen Tripadvisor kommer i fokus, efter at selskabet aflagde regnskab, efter at handlerne var gået hjem tirsdag.

Koncernen landede en justeret indtjening per aktie på 0,30 dollar mod analytikernes estimerede 0,16 dollar ifølge Bloombergs indsamlede resultatestimater.

Omsætningen løb op i 378 mio. dollar mod de ventede 361 mio. dollar, og driften gav et overskud på 80 mio. dollar på EBITDA-basis mod de anslåede 57,9 mio. dollar.

Det får aktien til at sige 18,8 pct. i det amerikanske formarked.

For energidrikproducenten Monster ser handlen dog ud til at blive anderledes negativ onsdag. Selskabet falder med 8,7 pct. før markedet åbner, efter at JPMorgan har sænket anbefalingen til "neutral" fra "overvægt."

Det sker, efter tirsdagens regnskab hvor selskabet kunne fremvise et regnskab for første kvartal, der viste et større salg end ventet, men med en bruttomargin der var lavere end ventet, skriver Bloomberg News.

