USA: Rentefald på risikoaversion efter Trumps toldtiltag

Torsdag lukkede den toneangivende tiårige amerikanske T-bond med en rente på 2,82 pct. på markedet i New York efter at have snuset til 2,80 pct. i dagens løb.

Slutniveauet var 6 basispoint lavere i forhold til onsdag.

Fredag morgen handles de amerikanske T-bonds med en rente på 2,80 pct. på markedet i Tokyo. Det er 1 basispoint lavere, end da de danske handlere gik hjem torsdag eftermiddag.

I henhold til det nu underskrevne memorandum vil Trump målrettet gå efter told på import af 1300 kinesiske produkter efter en konsultationsperiode, der vil give industrilobbyister og politikere en mulighed for at komme med indsigelser i forhold til den foreslåede liste.

»Det ser ud til, at der er meget usikkerhed om, hvad alle de her handelstakster vil føre til,« siger rentechef Tom di Galoma fra Seaport Global Holdings i New York til Reuters.

En eskalerende handelskrig med accelererende told på samhandlen synes forestående, idet Kina prompte har reageret med indikationer om gengældelsestold på amerikanske varegrupper.

En direkte handelskrig vurderes at ville veje tungt på aktiemarkedet og sende investorerne mod obligationer.

Rentekurven mellem toårige og tiårige T-bonds fladede ud til 55 basispoint fra 58 basispoint, i takt med at kursfald i aktiemarkedet øgede efterspørgslen efter obligationer med lavere risiko.

Torsdagens økonomiske data viste, at 229.000 amerikanere meldte sig som førstegangsledige i sidste uge. Det var flere end ventet, da økonomerne havde estimeret 225.000 nye ledige.

De ledende indikatorer steg 0,6 pct. i februar mod den ventede fremgang på 0,5 pct., mens servicesektorens tilbagegang mere end opvejede fremgang i fremstillingsindustrien, hvilket kan sammenfattes i et samlet fald i Markit PMI-indekset for USA til 54,3 i marts fra 55,8 i februar.

Fredag kommer blot statistik over ordreindgang af varige goder samt salg af nye boliger.