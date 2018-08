USAs største kødproducent stiger efter regnskab

USAs største kødproducent, Tyson Foods, stiger med 4,0 pct. mandag på børsen i New York efter et bedre end ventet regnskab for tredje kvartal. Tyson blev løftet af salget af oksekød, samtidig med at omkostningerne til kvægdriften var mindre end ventet.

- Vores oksekøds- og tilberedte madvare-segmenter havde et stærkt kvartal, hvilket hjælper med at balancere resultaterne i kylling- og svinekødsegmenterne, som oplevede kraftig modvind, udtaler topchef Tom Haynes i regnskabet.

Tyson kom gennem kvartalet med et justeret overskud per aktie på 1,50 dollar, mens omsætningen landede på 10,05 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 1,38 dollar og en omsætning på 10,22 mia. dollar.

Det justerede nettoresultat blev i perioden på 554 mio. dollar mod ventede 513 mio. dollar.

Det er kun en uge siden, at Tyson var ude og nedjustere sine forventninger til hele regnskabsåret 2018 på baggrund af handelskrigen, da både Kina og Mexico har lagt told på amerikansk svinekød som modsvar på amerikansk told. Tyson venter et overskud per aktie på 5,70 til 6,00 dollar mod tidligere 5,55 til 6,70 dollar.

Meldingen fik sidste mandag aktien til at falde med 7,6 pct. Tysons aktie har mistet 26 pct. siden årsskiftet.

/ritzau/FINANS