USA/Cheføkonom: Den flade rentekurve i USA skal tages alvorligt

Udviklingen på det amerikanske rentemarked skal tages seriøst. De korte renter er nu næsten ligeså høje som de lange, det giver bekymring omkring opsvinget i amerikansk økonomi.

Det vurderer cheføkonom i Sydbank Jacob Graven.

»Vi frygter ikke, at en recession i amerikansk økonomi er lige rundt om hjørnet, men signalet fra den flade rentekurve skal tages alvorligt og kan meget vel indikere, at det amerikanske opsving synger på sidste vers«, siger Jacob Graven.

Renten på den toneangivende amerikanske statsobligation, den tiårige T-bond, ligger 0,45 pct.point højere end renten på den toårige statsobligation. Det er det laveste rentespænd i over ti år. Jacob Graven vurderer, at et så lavt spænd mellem renterne er foruroligende.

»Det lave rentespænd er bekymrende, da alle de tre seneste recessioner i USA i 1990, 2001 og 2008 kom kort efter, den amerikanske rentekurve var inverteret, så de korte renter var højere end de lange.«

»Her og nu er de lange amerikanske renter fortsat lidt højere end de korte, men forskellen er nu så lille, at frygten for en invertering af rentekurven vokser«, siger cheføkonomen.

Han vurderer, at opsvinget, der nu har varet i ni år, formentligt kan fortsætte et par år mere og blive et af de længste i historien. De ekstra par år er drevet af blandt andet skattelettelser og øgede offentlige investeringer. Men renterne og mangel på ressourcer kan bremse.

»Arbejdsløsheden er presset helt i bund på godt 4 procent. Dermed er der ikke mange ledige ressourcer tilbage i økonomien til at give brændstof til opsvinget. Samtidig vil fortsat stigende renter lægge en bremse på økonomien«, siger han.

Renter på den amerikanske T-bond ligger på 2,84 pct., mens den toårige rente ligger på 2,39 pct.

/ritzau/FINANS