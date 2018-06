USA/aktier: Handelskonflikt ødelagde det igen

Investorerne blev onsdag aften mindet om, at det ikke kun er politisk teater, men at handelsuroen påvirker virksomhederne og økonomien, da tyske Daimler nedjusterede sine forventninger med henvisning til nye toldsatser.

Det brede S&P 500-indeks faldt på den baggrund 0,6 pct., mens Dow Jones-indekset for ottende dag i træk faldt med 0,8 pct. Også Nasdaq, som ellers har trodset bekymringerne og igen onsdag satte rekord, faldt også tilbage med 0,9 pct.

DAIMLER MINDEDE OM KONSEKVENSERNE

Daimlers nedjustering onsdag aften kom med henvisning til nye toldsatser i Kina på bilimport fra USA, da koncernen producerer sine Mercedes-Benz SUV'er i staten Alabama i USA. Daimler mener, at de øgede priser vil ramme salget i Kina og påføre selskabet omkostninger, det ikke kan sende videre til kunderne.

I sidste uge kunne amerikanske MillerCoors også melde ud, at USA's told på aluminium vil ramme selskabets bundlinje med 40 mio. dollar i år, fordi det vil gøre dåser dyrere at producere.

Analytikere og økonomer har i en tid talt om, at der er en risiko for, at handelskrigen kan smadre den globale vækst, da en fuld konflikt med øgede toldsatser og kvoter vil gøre det dyrere for virksomhederne og forbrugerne.

»Europæerne vil blive ramt af dette, kineserne vil også finde det meget bumpet, og det er i handelskrigens natur, at alle taber,« siger Nicholas Smith, strateg hos CLSA i Tokyo, til Bloomberg News.

ENERGI I BUND

Bekymringen om handelskonflikten sendte industri- og råvaresektorerne mod bunden i S&P 500 med minusser på 1,2 pct. og 1,0 pct., men det var dog energiaktierne, man fandt allernederst med et fald på 1,9 pct., da olieprisen i USA tabte 0,7 pct., fordi man i denne uge forventer, at Opec-landene bliver enige om at øge produktionen.

Repræsentanterne for de tre sektorer var også årsag til, at Dow Jones landede tungt i minus, da blandt andet Boeing tabte 1,5 pct., Caterpillar smed 2,5 pct., og Chevron gik tilbage med 2,2 pct.

I grønt var kun tre sektorer, fast ejendom, forsyning og dagligvarer med henholdsvis 0,6 pct., 0,3 pct. og 0,1 pct. Fast ejendom nyder godt af faldende renter på grund af uroen, og forsyning og dagligvarer anses som sikre havne og defensive aktieinvesteringer, når bølgerne går højt.

MAN SKAL BETALE MOMS

Selv de største og mest omsatte teknologiaktier i FANG-indekset, som har løftet Nasdaq til rekord, kunne ikke præstere et plus torsdag. Indekset gik tilbage med 1,5 pct. fra sit rekordniveau onsdag.

En af torsdagens negative nyheder for sektoren var, at USA's højesteret dømte til fordel for delstaterne og den fysiske detailhandel, da den gav delstaterne i USA ret til at opkræve moms på varer købt over internettet fra virksomheder i andre stater. Det tilsidesatte en dom fra 1992, hvorefter postordrevirksomheder var undtaget, og det ventes, at myndigheder nu kan opkræve mellem 8 og 23 mia. dollar i moms om året fra e-handelsvirksomhederne.

På den baggrund var der minusser til Amazon, som dog siden 2012 har opkrævet moms i 45 af USA's stater, men hvis samarbejdspartnere ikke i samme udstrækning gør det, og Ebay på 1,1 pct. og 3,2 pct, mens mindre aktører som Etsy og Wayfair smed 1,4 pct. og 1,6 pct.

/ritzau/FINANS