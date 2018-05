Aktier: Den gode stemning vendte tilbage

Aktiemarkederne lukkede onsdag med plusser i USA, og dermed er toget tilbage på sporet, efter at det tirsdag kørte af med minusser.

Det brede S&P 500-indeks lukkede med en stigning på 0,4 pct., mens Nasdaq steg med 0,6 pct., og det smallere Dow Jones-indeks med blot 30 aktier i sig vandt 0,3 pct.

Der var tale om en bred fremgang, og blandt sektorerne i S&P 500 var det kun fast ejendom og forsyning, som ikke var klædt i håbets grønne farve. At de to negativt rentefølsomme sektorer agerede agterlanterner, flugtede dog fint med, at de amerikanske renter onsdag fortsatte tirsdagens stigning.

Torsdag morgen fortsætter de positive takter omend i begrænset skala. De amerikanske futures ligger med marginale plusser.

AKTIER OP TRODS RENTESTIGNINGER

Den gode stemning kom tilbage til aktierne, til trods for at den geopolitiske stemning ændrede sig til det værre, da Nordkorea truede med at blive væk fra de planlagte forhandlinger med Sydkorea og USA, og selv om renten i USA steg tirsdag og onsdag. Den stigende rente har nemlig øget spekulationerne om tre renteforhøjelser mere i år fra den amerikanske centralbank Federal Reserves side, frem for de to forhøjelser banken selv indikerer. Og stigende renter kan påvirke væksten i økonomien og dermed selskabernes vækstudsigter.

- Amerikanerne overser onsdag udviklingen i Europa, hvor Italien kom under pres. Både den korte og den lange rente stiger igen onsdag, og man tænker, at økonomien i USA er stærk nok til at håndtere de rentestigninger. Der er en tro på økonomien. Detailsektoren trækker desuden op. Der kom et godt regnskab fra Macy's, som både aktien og branchen stiger på, siger Rasmus Christiansen, senioraktierådgiver hos Sydbank.

De igangværende italienske regeringsforhandlinger mellem Liga Nord og Femstjernebevægelsen gav onsdag anledning til bekymring og kursretræte i det sydlige Europa, hvor det italienske FTSE MIB-indeks havde en anstrengende dag, som sluttede med et minus på 2,4 pct.

Den lange tiårige rente i USA er de seneste to dage gået op nær 3,10 pct. - et niveau, der er ikke er set så højt siden 2011. Det løfter sandsynligheden for flere renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank, hvilket økonomien og erhvervslivet normalt ikke er glade for. Onsdag var frygten dog til at overse.

- Vi mener ikke, at disse specifikke niveauer dikterer en afslutning på ekspansionen; det er blot markederne, der skal blive komfortable med det og indstille sig på et regime med højere renter, siger Michael Hans, investeringschef hos Clarfeld Financial Advisors, til The Wall Street Journal.

MACY'S TRAK DETAILSEKTOREN

På selskabsfronten var der onsdag fokus på detailsektoren.

Den amerikanske stormagasinkæde Macy's blev belønnet med en stigning på 10,8 pct. i aktiekursen til 33,37 dollar, efter at selskabet i sit regnskab for første kvartal hævede forventningerne. Samtidig viste regnskabet, at Macy's for andet kvartal i træk kan vise salgsvækst.

Koncernen venter, at det gode momentum fortsætter, og derfor regner den nu med en indtjening per aktie på 3,75 til 3,95 dollar mod tidligere op til 3,75 dollar. Omsætningen endte i første kvartal, der sluttede med udgangen af april, på 5,54 mia. dollar, hvilket var en spids højere end de ifølge Bloomberg News ventede 5,43 mia. dollar. Det samlede sammenlignelige salg voksede 4,2 pct. - her var blot 1 pct. ventet.

- Vi mener, at resultaterne understreger en sund forbrugersituation, og det er positiv læsning for detailsektoren bredt, siger Randal Konik, analytiker hos Jefferies, til Financial Times.

Fremgangen for Macy's trak onsdag en række af detailkollegerne med op. Target vandt 2,9 pct., L Brands steg 2,6 pct., Kohl's lagde 1,9 pct. til kursen, Sears steg hele 8,6 pct., giganten Walmart gik op med 1,9 pct., Nordströms steg 2,4 pct., og J.C. Penney lagde 5,5 pct. til kursen. Walmart og J.C. Penney kommer begge med kvartalsregnskab torsdag.

Efter markedets lukning kom Cisco med sit regnskab for tredje kvartal. I spændt forventning faldt aktien med 0,7 pct. onsdag.

/ritzau/FINANS