USA/åbning: Grøn åbning inspireret af Europa

Inspireret af torsdagens positive udvikling på de europæiske aktiemarkeder - dog ikke det danske - vender de amerikanske aktiehandlere tilbage efter onsdagens fridag med en børsåbning i plusser.

De tre ledende indeks stiger 0,6 pct. for det brede S&P 500-indeks og for det smalle Dow Jones-indeks, mens Nasdaq-indekset stiger 0,5 pct. fra handelsstart.

Demed tager aktierne revanche efter tirsdagens tab på 0,5 pct. for S&P 500-indekset og Dow Jones og et fald på næsten 0,9 pct. for Nasdaq-indekset.

For den fortsatte handel er der ikke meget inspiration af hente i regnskabskalenderen, der stort set tom.

Til gengæld er der en lille håndfuld nøgletal at tage bestik af.

Bag sig har handlerne den månedlige opgørelse over nye private job i USA - ADP-opgørelsen, som skuffede med 177.000 nye job i juni mod et estimat fra Bloomberg på 190.000 nye job. Men til gengæld blev opgørelsen for maj opjusteret til 189.000 nye job fra 178.000 job.

Også opgørelsen over antallet af nytilmeldte ledige i sidste uge er lagt frem med en tilgang på 231.000 mod et ventet antal på 225.000.

Kort efter åbningen af markedet kommer PMI-indekset for servicesektoren i juni i den endelige version, der ventes at lande på indeks 56,5, og ISM-indekset for samme sektor, som ventes at lande på 58,3.

Senere torsdag aften kommer referatet af det seneste møde i den amerikanske centralbanks renteudvalg, FOMC.

Men de store makrobegivenheder er henlagt til fredag: Den amerikanske jobrapport for juni og de indledende skridt i den amerikansk-kinesiske handelskrig, hvor handelstariffer for milliarder af dollar ventes effektueret.