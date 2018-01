USA: Wall Street endte lidt lavere efter volatil dag

Investorerne fik kaffen galt i halsen efter forlydender om, at Kina vil reducere eller helt stoppe opkøbene af amerikanske statsobligationer, samtidig med at den amerikanske præsident, Donald Trump, vil trække stikket for den vigtige nordamerikanske handelsaftale, Nafta.

S&P 500-indekset lukkede tirsdag med et minus på 0,1 pct. i 2748,23. Dow Jones-indekset sluttede med et tab på knap 0,1 pct. til 25.369,13, mens Nasdaq-indekset endte med dagen med et kursfald på godt 0,1 pct. i 7153,57.

Torsdag morgen synes investorerne at være lidt mere positivt indstillet til den umiddelbare udvikling. Futures på de tre hovedindeks ligger med stigninger på omkring 0,1 pct.

Med onsdagens kursfald var det slut med seks dages stigninger i S&P, efter at nyhedsbureauet Bloomberg meldte om, at Kina, der er verdens største indehaver af amerikanske statsobligationer, vil reducere eller helt ophøre med at købe de amerikanske T-bonds.

Meldingerne sendte den tiårige rente op i nærheden af 2,6 pct., inden markedet faldt til ro og stabiliserede sig på åbningsniveauet.

Et kinesisk opkøbs-ophør kan lægge hindringer i vejen for finansieringen af de netop vedtagne amerikanske skattelettelser, da renten frygtes at blive presset op, hvilket i sidste ende kan kvæle det økonomiske vækstopsving.

»Det er en temmelig beskeden uge for økonomiske og finansielle data. I en uge som denne kan de politiske overskrifter få større indflydelse, end det normalt ville være tilfældet,« siger investeringsstrateg Jon Mackay fra Schroders Investment Management i New York til Reuters.

FINANSAKTIER ALENE I TOPPEN

Onsdagens store vinder blev finanssektoren, der vil have større gavn af højere renter. Fredag kommer de første regnskaber fra storbankerne med indspark fra JPMorgan og Wells Fargo foruden verdens største kapitalforvalter, Blackrock.

Sektorstigning var på 0,9 pct. anført af netop Walls Fargo og JPMorgan med stigninger på 1,4 pct. og 1,1 pct.

Dagens bund udgjordes igen af treenigheden af defensive aktier i ejendomssektoren, forsyningsselskaberne og telesektoren. Kursfaldene blev på henholdsvis 1,5 pct., 1,1 pct. og 0,9 pct.

Blandt enkeltaktierne var der igen jackpot til aktionærerne i Eastman Kodak på 57 pct. oven på tirsdagens stigning på 120 pct. i kølvandet af selskabets investering i blockchain-teknologi.

Det smittede af på Helios & Matheson Analytics, der også beskæftiger sig med kryptovalutaer. Selskabet oplyste i et interview med Yahoo Finance, at man overvejer at lave et offentligt møntudbud, en ICO (Initial Coin Offering), og derfor evaluerer blockchain-teknologien. Aktien steg 28 pct.

Domino Pizzas topchef, Patrick Doyle, er ved at være træt at lugten i bageriet og trækker sig tilbage til sommer. Selskabets chef for den internationale del af forretningen, Richard Allison, tager over, men aktionærerne sendte alligevel aktien 3,2 pct. ned.

Smykkeforhandleren Signet, der sælger Pandoras smykker i USA, rapporterede om et svagt julesalg. Aktien dykkede 7 pct.