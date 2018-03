USA: Udsigt til blandet åbning efter bredt fald torsdag

Futures for de tre ledende indeks svinger fredag med fald på mellem 0,1 til stigning på 0,3 pct.

Det følger efter massive fald i Asien og fald på de amerikanske markeder torsdag.

Det brede S&P 500-indeks lukkede torsdag med et tab på 2,5 pct. til 2643,69. Dow Jones-indekset sluttede med et minus på 2,9 pct. til 23.957,89, mens Nasdaq endte med et fald på 2,4 pct. i 7166,68.

Volatilitetsindekset VIX, der bruges som barometer for investorernes risikoopfattelse, tog et hop på over 30 pct., hvilket afspejler frygten for en global handelskrig, efter at præsident Donald Trumps har annonceret en told på 60 mia. dollar på kinesiske varer torsdag.

Mens det er med til at presse aktierne i bund, ser det ud til, at producenten af sportstøj, Nike, kan komme i fokus.

Torsdag sagde den administrerende direktør i selskabet, Mark Parker, er der udsigt til et stigende salg i Nordamerika, efter at det ellers har været faldende de seneste tre kvartaler. Det sagde Mark Parker i en meddelelse i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal.

Nike stiger med 4,6 pct. fredag i formarkedet.

Anderledes negativt ser det ud for chipproducenten Micro Technology,, der falder med 3 pct., før den egentlige handel starter fredag.

Micron fremlagde ellers et regnskab for andet kvartal af regnskabsåret, der slog analytikernes forventninger til selskabets andet kvartal, skriver Bloomberg News. Men den amerikanske Citi sænkede anbefalingen til "hold" fra "køb".

Det skyldes ifølge Reuters, at et fald i priserne på NAND-hukommelschips på 5,6 pct. i sidste uge kan smitte af på hele sektoren.