USA: Suppeproducent kan dykke i grøn åbning efter skuffelse

Grønne tal på det amerikanske børser ser ud til at blive en realitet fra handelsstart fredag, efter at de tre ledende aktiemarkeder sluttede torsdagen med små minusser.

Den seneste tid har stigende amerikanske renter og risikoen for en handelskrig mellem USA og Kina været med til at tynge aktierne, mens en stigende oliepris har sendt energiaktierne til vejrs.

Ifølge Konstantinos Anthis, der er chef for research hos ADS Securitires, vurderer også, at der er lagt op til en positiv fredag på aktiemarkedet i USA, men at investorerne også skal være forsigtige.

- Vi vil understrege, at med en rente fortsat over 3 pct. og bekymringer for et potentielt sammenbrud i USA-Kina-forhandlingerne er der en nedgående risiko for aktier. En kombination af dyr finansiering og en forduftende risikoappetit lurer rundt om hjørnet, så forsigtighed anbefales, og fokus for aktiehandlere børe være på det korte sigt, skriver han i et notat ifølge Marketwatch.

De amerikanske futures ligger med stigninger mellem 0,1 og 0,2 pct. en time før børsåbningen.

REGNSKABER FRA DEERE OG CAMBELL SOUP

Den amerikanske landbrugsmaskineproducent Deere har forud for børsåbningen leveret regnskab for andet kvartal, som bød på et skuffende overskud. Det ordinære overskud per aktie blev opgjort til 3,14 dollar per aktie mod ventet 3,31 dollar.

Samtidig opjusterede selskabet udsigterne for hele året og venter nu et ordinært nettooverskud på 3,1 mia. dollar mod tidligere ventet 2,85 mia. dollar. Markedet havde dog allerede inden ifølge Bloomberg News en forventning om et overskud på 3,09 mia. Det har alligevel fået aktien til at ,stige 0,8 pct. i formarkedet fredag.

Også Campbell Soup, der er kendt for at producere blandt andet supper, pastasauce og cookies, var klar med et regnskab for tredje kvartal fredag.

Omsætningen landede præcist som ventet blandt analytikerne, mens den ordinære indtjening per aktie landede på 70 cent i kvartalet, hvilket var 10 cent over forventningen hos analytikerne ifølge Bloomberg.

Samtidig nedjusterede virksomheden sine forventninger til hele året og ser nu en ordinær indtjening per aktie til 2,85-2,90 dollar. Til sammenligning lød konsensus blandt analytikerne på 3,13 dollar, mens det laveste estimat lød på 3,05 dollar per aktie.

Campbell Soup-aktien falder 3,5 pct. i formarkedet.

Amerikanske Paypal , der gør sig i betalingssystemer på internettet, kan også løbe med opmærksomheden, efter at selskabet torsdag annoncerede, at det overtager svenske iZettle for 2

2 mia. dollar. Dermed vil Paypal udvide sin forretning hovedsageligt i Europa og Latinamerika, samtidig med at man styrkes i segmentet af fysiske forretninger, skriver Bloomberg News.

I formarkedet stiger aktien 1,3 pct.