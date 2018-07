USA: Overraskende stigning i olielagre

De amerikanske lagre af råolie steg med 1,25 mio. tønder i den forgangne uge. Det oplyser det amerikanske energiministerium torsdag.

Det var en overraskelse, da analytikerne ifølge Bloomberg News havde regnet med et fald i råolielagrene i USA på godt 5,17 mio. tønder.

For benzinlagrene var der tale om et fald på 1,51 mio. tønder. Her var ventet en et lille minus på 0,13 mio. tønder.

Der var desuden en lille stigning i lagrene af destillater, som blandt andet inkluderer fyringsolie, på 0,13 mio. tønder mod en forventning om, at disse lagre ville krympe med knap 0,15 mio. tønder.

Efter offentliggørelsen af lagertallene flyttede olieprisen sig umiddelbart nedad. I USA handles WTI-olien i 73,25 dollar per tønde mod 74,01 dollar kort forinden.