USA-myndighed blokerer for kinesisk børskøb

Muligheden for at børsen kunne komme under et kinesisk ejerskab udløste en udbredt politisk modstand allerede tilbage i 2016, hvor handlen blev foreslået. Og i præsidentdebatten under det sidste amerikanske valg brugte Donald Trump forslaget som et eksempel på tab af den amerikanske konkurrencedygtighed.

Det skriver Financial Times.

The Securities and Exchange Commission (SEC) besluttede sidste sommer at forsinke en tidligere godkendelse af aftalen for at undersøge handlen nærmere, og torsdag offentliggjorde SEC et dokument, der sagde, at den har afvist handlen, på grund af bekymringer over om den er i strid med reglerne for børser.

Ifølge SEC risikerer udbetalingerne og aftalerne at skabe en struktur, der ikke vil stemme overens med reglerne for ejerskab og stemmeretsbegrænsning.

Yderligere mener SEC, at et udenlandsk ejerskab af Chicagos børs kan føre til, at SEC ikke vil have nok adgang til regnskabsbøger og arkiver over børsen og dens ejere. Det skriver Financial Times.