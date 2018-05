USA: Markederne var lukket mandag grundet Memorial Day

De amerikanske markeder holdt mandag lukket på grund af Memorial Day. Det er en helligdag, hvor man mindes dem, der er faldet under tjeneste i landets væbnede styrker.

Tirsdag morgen ligger futures på de tre store indeks uens med S&P 500-futures og Dow Jones-futures omkring nul, mens Nasdaq-futures stiger 0,2 pct.

Den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation ligger med en rente på 2,90 pct. på børsen i Tokyo. Det er 3 basispoint lavere end slutniveauet fredag.

De amerikanske aktier faldt fredag forud for den lange weekend i USA. Et dyk i olieprisen trak især energiaktierne ned. Der var dog positive blink at skimte fra blandt andet teknologiaktierne.

S&P 500-indekset og Dow Jones-indekset mistede begge 0,2 pct., mens Nasdaq-indekset lukkede i et plus på 0,1 pct. Dermed lukkede de tre toneangivende indeks alle med kun marginale plusser for ugen.

