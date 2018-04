USA: Kraftige kursfald på stigende rentefrygt

De amerikanske aktier lukkede med kraftige kursfald tirsdag. Investorernes bekymringer over stigende amerikanske obligationsrenter tog til, da den tiårige T-bondrente ramte 3 pct. for første gang i fire år.

Højere låneomkostninger vil ramme virksomhederne, der allerede står over for stigende omkostninger, og derfor ikke har leveret de ventede positive udsigter i kvartalsregnskaberne.

Tirsdag lukkede det brede S & P 500-indeks med et tab på 1,3 pct. til 2634,56. Dow Jones-indekset sluttede med et minus på 1,7 pct. til 24.024,13, mens Nasdaq endte med et drop på 1,7 pct. til 7007,35.

Onsdag morgen fortsætter de negative vinde på de finansielle markeder. De amerikanske futures falder 0,1-0,2 pct.

Den tiårige rente, der er benchmark for globale låneomkostninger, er blevet presset højere af en kombination af bekymringer over inflationen, stigende gældsfinansiering og renteforhøjelser fra centralbanken, Federal Reserve.

- Det øger låneomkostningerne for virksomhederne. De stigende aktiekurser gennem de sidste ni år har været drevet af de lave renter, lempelig pengepolitik og likviditetsoverskud, siger markedschef Oliver Pursche fra Bruderman Asset Management i New York til Reuters.

Højere obligationsrenter vægter også på porteføljeforvalternes vurdering af markedsmulighederne, og flytter kapital til de mere attraktive rentebærende papirer på bekostning af aktier. Aktiemarkedet har allerede fået et hak i tuden gennem en stigning i obligationsrenterne tidligere på året, der sendte aktiemarkedet markant ned i februar.

Fra den økonomiske statistiks side var der overraskede positive data for den amerikanske forbrugertillid i april.

Tillidsindekset steg til 128,7 fra 127,0 måneden før, mens der var ventet et fald til 126,0 blandt økonomerne.

INDUSTRI OG RÅVARER TRAK DYBE RØDE SPOR

Industrisektoren og råvarevirksomhederne var dagens største skuffelser.

Industri-segmentet faldt 2,8 pct., og råvaregruppen dykkede 2,7 pct. med Caterpillar og 3M som frontfigurer i nedturen.

Caterpillar blev ramt af frygt for stigende stålpriser og faldt 6,2 pct. på trods af overraskende gode resultater på baggrund af stærk global efterspørgsel.

Industrikonglomeratet 3M droppede 6,8 pct. efter et resultat, der alene blev holdt oppe af skattelettelser, mens indtjeningsprognosen for 2018 blev reduceret.

Teknologiaktierne blandede sig med de øvrige sektor-bundskrabere med et drop på 2,0 pct.

Googles moderselskab, Alphabet, dykkede 4,5 pct., og fik dermed udslettet hele årets gevinst efter et regnskab, der viste stigende omkostninger og faldende margener, som overskyggede selskabets højere end ventede overskud.

Det sendte frygt for nye skuffelser fra de andre store teknologiselskaber gennem markedet. Facebook, der kommer med regnskab onsdag, faldt 3,7 pct., Microsoft dykkede 2,3 pct., og Apple lukkede 1,4 pct. lavere.

Texas Instruments overraskede positivt i regnskabet for første kvartal, der blev fremlagt efter børstid. Såvel overskud som omsætning lå over analytikernes bud, og også forventningerne til andet kvartal skød over markedets estimater. Aktien steg 5,6 pct. i eftermarkedet.

/ritzau/FINANS