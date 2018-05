USA: Italiensk uro trak markederne ned

De toneangivende indeks lukkede på den baggrund alle i minus. Det brede S&P 500-indeks mistede 1,2 pct., mens Dow Jones tabte næsten 400 point og smed 1,6 pct. Dow Jones var dog på et tidspunkt helt nede med 2 pct. tirsdag. Nasdaq havde en mere rolig, men stadig dårlig dag, da indekset faldt 0,5 pct.

Der er onsdag morgen i den asiatiske handel ikke de store bevægelser på futures på de tre indeks. Futures på Dow Jones ligger knap 0,2 pct. højere, mens futures på S&P 500 ligger omkring uændret og det samme er tilfældet for Nasdaq-futures. Førstnævnte lidt over nul og sidstnævnte lidt under.

ITALIENSK BEKYMRING

Det var bekymring omkring den politiske udvikling i Italien, som ramte aktiemarkederne med kursfald, obligationsmarkederne med kursstigninger og rentefald, styrkelse af valutamarkedernes sikre havne som schweizerfrancen og den japanske yen og fremgang for prisen på guld.

Italien er kastet ud i politisk krise, efter at Femstjernebevægelsen og det højreorienterede Ligaens forsøg på regeringsdannelse slog fejl, da de to partier ikke ville acceptere landets præsidents afvisning af deres foreslåede finansminister, fordi denne er euroskeptiker. Nu har præsidenten givet økonomen Carlo Cottarelli opgaven at danne en ny midlertidig regering, og der er udsigt til snarligt nyvalg.

Udsigten til et nyt valg, der kan skabe usikkerhed om Italiens medlemskab af EU og euroen, har presset den italienske rente til sit højeste niveau siden 2012, mens renterne på de tryggere nordeuropæiske obligationer falder med stor hast.

Det blev ikke bedre af, at det ud på eftermiddagen amerikansk tid kom frem, at Cottarelli havde mødtes med præsidenten uden at fremlægge en mulig ministerliste.

TRUMP TRUMFET

Så hjalp det lige lidt, at USA's præsident, Donald Trump, bekræftede, at der sker forberedelse til det planlagte møde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, som Trump ellers selv aflyste i sidste uge - og sendte aktierne ned ved.

- Det er Trump, som denne gang bliver trumfet af Europa. Aktierne i USA tager deres retning fra det, som sker i Italien, hvor den politiske usikkerhed har sat sig bredt i markederne. Man er gået fra at stå over for en euroskeptisk italiensk regering til nu at stå over for et nyvalg, der kan blive til en afstemning om euroen. Det har betydet, at investorerne søger tilflugt i mere sikre investeringer. Væk fra aktierne, lyder vurderingen fra seniorstrateg i Danske Bank Lars Skovgaard Andersen.

Han peger dog på, at banken ikke tror på, at eurozonen kommer til at falde, hvilket ellers er den yderste konsekvens.

Mange investorer tog dog risiko af bordet og solgte ud af italienske obligationer, samt spanske og portugisiske. De købte i stedet de sikre amerikanske, tyske og britiske udstedelser, ligesom man også trak sig fra aktierne. I USA faldt den lange rente tirsdag med 15 basispoint, mens den i Tyskland gik 7 basispoint ned. Den tilsvarende italienske steg derimod 34 basispoint.

- Det, vi skal spørge os selv om, er, om det så er denne gang, det går galt? Vi har stået i lignende situationer før. Vi har bare været bange for andre monstre. Forskellen denne gang er dog, at økonomierne har det meget bedre i Europa, men i særdeleshed i USA. Fundamentet, vi står på, er stærkere, men vi er ikke rigtig kommet os over det volatilitetsudsalg, som var i januar og februar. Markedet er hele tiden blevet holdt tilbage af geopolitik og mulig handelskonflikt, og derfor fylder udviklingen i Europa i denne uge mere, siger Lars Skovgaard Andersen.

BREDE FALD

Nedturen tirsdag var ganske bredt funderet. der var kun reelt plus til fast ejendom, som gavnes af faldende renter, på 0,3 pct., mens forsyning var i marginalt plus.

Omvendt var der størst fald til finansaktierne, som tabte hele 3,4 pct. Bankaktier sætter i udgangspunktet til på lavere renter, da det skader bankernes hovedforretning, som er indtjeningen baseret på rentemarginalen i forskellen på ind- og udlån.

Blandt taberne i bankesektoren var der minus på 4,3 pct. til JPMorgan Chase. Bank of America mistede 4,0 pct. Wells Fargo tabte 3,6 pct. Og Citigroup gik i minus med 4,0 pct.

/ritzau/FINANS