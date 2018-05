USA: Hverdagen melder sig igen på aktiemarkedet

De amerikanske aktier havde ellers fejret weekendens gennembrud i forhandlingerne om samhandlen mellem USA og Kina med kursstigninger på 0,5 til 1,2 pct., og Dow Jones kom over 25.000 for første gang siden midten af marts, men tirsdag lagde euforien sig igen.

Onsdag morgen ligger futures for de tre ledende indeks med fald på mellem 0,3 og 0,5 pct.

Tirsdag var det Unitedhealth Group, Home Depot og 3M, der i særlig grad hev Dow Jones-indekset i minus, da de tre selskaber smed henholdsvis 1,3 pct. 1,6 pct. og 1,4 pct.

I S&P 500 var vindersektorerne finans, telekom, forsyning og fast ejendom med 0,1 til 0,6 pct., mens taberne var råvarer, industri og energi med minusser på 0,9 til 1,3 pct.

OVEROPHIDSET MANDAG

Wall Street blev formentlig "overophidset" mandag, da aktierne steg kraftigt, vurderer Hussein Sayed, chefstrateg hos FTMX ifølge Financial Times.

Opturen mandag skyldtes, at det i weekenden lykkedes USA og Kina at blive enige om at reducere det amerikanske handelsunderskud over for Kina, selv om man ikke er kommet med konkrete tiltag endnu. USA's præsident, Donald Trump, har raslet med sablen over for Kina og krævet en reduktion af underskuddet med 200 mio. dollar, men mange økonomer peger på, at det er nærmest umuligt at nå på kort sigt. I 2017 var underskuddet cirka 335 mia. dollar.

Kina fulgte trop på aftalen med at sænke importafgiften på biler fra 25 til 15 pct., og efterfølgende oplyste USA's finansminister, Steven Mnuchin, i et tv-interview med Fox News, at de af USA varslede forhøjede toldsatser indtil videre er suspenderet.

- Hvad som helst, der er knyttet til økonomisk vækst og det cykliske, vil blive budt op i dette klima, hvor vi får nyheder om, at handelskrigen måske er en mindre risiko, end den var tidligere, forklarer Jason Ware, investeringschef hos Albion Financial Group til The Wall Street Journal og uddyber, at tingene nu er på hold i forhold til, at handelskonflikten kan eskalere til stor skade for den globale økonomi.

HVERDAGEN MELDER SIG

Og når hverdagen melder sig, er der rigeligt med nyheder til at holde humøret fra at springe i vejret. Det er fortsat meget usikkerhed omkring dialogen mellem Nordkorea, Sydkorea og USA, da Nordkorea i sidste uge truede med ikke at deltage i det planlagte møde om tre uger. Tirsdagens møde mellem Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, og Donald Trump betegnes derfor som et krisemøde, mens man for blot en uge siden havde regnet med, at det skulle være et strategimøde.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, har i denne uge stillet nogle markante krav til Iran, hvis USA igen skal indgå en atomaftale. Krav, som Iran straks har afvist.

Og USA har efter weekendens valg i Venezuela, som oppositionen boykottede, og som præsident Nicolás Maduro derfor ikke overraskende vandt, også indført nye sanktioner mod landet. Det er nu ulovligt for amerikanere og amerikanske virksomheder at købe venezuelansk gæld.

OG PRISEN FOR BEDSTE INVESTORDAG GÅR TIL

Tirsdag var der dog også nyheder fra markedet og ikke kun fra den politiske arena.

Micron Technology steg med 6,4 pct, da selskabet mandag efter børslukketid annoncerede et tilbagekøbsprogram på 10 mia. dollar. Nyheden fulgte en investordag, hvor analytikerne bagefter svømmede over af begejstring. Investeringsbanken Nomura kaldte den for "et af de bedste analytikermøder, vi nogensinde har været til".

Der var derimod ingen fest for stormagasinkæden Kohl's, som tabte 7,6 pct. Selskabet kom gennem sit første kvartal med et overskud, som var bedre end ventet, og selskabet opjusterede samtidig forventningerne til helåret, men da man også fortalte om "modvind" i anden halvdel af regnskabsåret blev et indledende plus på 5,7 pct. vendt til et minus.

Et andet detailkoryfæ J.C. Penney fik også stryg af investorerne, da selskabets topchef træder tilbage for at gå over til en anden detailaktør, Lowe's, der gør sig inden for byggemarkeder.

J.C. Penneys aktie faldt med 7,2 pct., og er nu faldet med næsten 25 pct., siden topchef Marvin Ellison i onsdags offentliggjorde et skuffende regnskab for første kvartal.

Lowe's faldt 1,7 pct.

/ritzau/FINANS