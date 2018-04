USA: Højere som ventet, men blandet modtagelse af banktal

Den positive tendens fortsætter som ventet fredag ved åbningen af det amerikanske aktiemarked. Futures på de tre store amerikanske aktieindeks indikerede stigninger på op til 0,5 pct.

Det brede S&P 500-indeks stiger fredag efter ti minutters handel med 0,4 pct. til 2676,44. Dow Jones-indekset stiger ligeledes 0,4 pct. til 24.578,54, mens Nasdaq stiger 0,5 pct. til 7176,17.

Torsdag leverede verdens største kapitalforvalter, Blackrock, et stærkt kvartalsresultat. Aktien i Blackrock steg 1,5 pct. efter et kvartalsoverskud over det ventede, hvilket var med til at trække hele finanssektoren 1,8 pct. op. Den fortsætter op fredag med 0,5 pct.

Inden børstid leverede JPMorgan, Citigroup og Wells Fargo tal. Med den brede pensel var de alle bedre end ventet, men modtagelsen forskellig.

Indtægterne hos den amerikanske investeringsbank JPMorgan var højere end ventet i årets første kvartal. JPMorgan-aktien falder dog 0,9 pct.

Citigroup overraskede positivt med indtjeningen i første kvartal.

»Selv om markedsforholdene har været uens indtil videre i år, viser vores første kvartalsresultat vores evne til at levere,« siger topchefen, Michael Corbat, i en kommentar.

Citigroup stiger 0,6 pct.

Wells Fargos indtægter faldt til 21,9 mia. dollar i første kvartal af i år, men indtjeningen var bedre end ventet. Aktien falder 1,9 pct.