USA går på jagt efter kryptovaluta-snydere

De amerikanske myndigheder vil nu undersøge, om der er blevet manipuleret med priserne på kryptovalutaer. Det skriver flere amerikanske medier.

Undersøgelsen vil fokusere på, om der er blevet begået ulovligheder i forbindelse med handel med kryptovalutaer, hvor priserne eksempelvis kan pumpes kunstigt i vejret med såkaldt spoofing, hvor en handlende påvirker kursen ved at lægge en ordre ind på en handel og derefter hurtigt trække den tilbage igen, når kursen rammer det ønskede niveau.

Det vil også blive undersøgt, om priserne på kryptovalutaer er blevet manipuleret ved eksempelvis at oversvømme markedet med falske ordrer for at narre andre handlere til at købe eller sælge.

En anden måde at snyde markederne på er såkaldt wash trading, hvor en person handler med sig selv for at give et falsk indtryk af efterspørgslen på markedet, som kan lokke andre til at følge efter.

Myndighederne er bekymrede over de vilde prissving i krytovalutaer, der kan gøre det lettere at skubbe til værdiansættelsen i den enkelte valuta.

Det begrænsede tilsyn med kryptohandel gør det til et oplagt mål for svindlere, mener John Griffin, der er ekspert, når det gælder manipulation med kryptovalutaer - og samtidig professor på University of Texas.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Fakta: Hvad er Bitcoin? Bitcoin er verdens første decentrale digitale valuta og blev skabt i 2009 på baggrund af arbejdet fra en ukendt person med pseudonymet Satoshi Nakamoto.

Det er den bagvedliggende blockchain-teknologi, der gør, at alle transaktioner automatisk bliver behandlet, godkendt og gemt i en slags digitalt bogholderi – uden indblanding fra en mellemmand som en stat eller en bank.

Den proces bliver drevet af et netværk af computere, som er fordelt over hele verden. Til gengæld for deres computerkraft bliver de automatisk betalt i bitcoin.

»Der er meget lidt overvågning af handelsmanipulation, spoofing og wash trading,« siger John Griffin til Bloomberg.

En af verdens rigeste mænd, den aldrende investeringsguru Warren Buffett, sagde tidligere på måneden, at Bitcoin »sandsynligvis er rottegift i anden potens«.

Det er i øvrigt ikke første gang, at Buffett er ude med riven i forhold til kryptovalutaer. Også i januar skød den amerikanske investorlegende med skarpt mod kryptohandel.

»Med hensyn til kryptovalutaer generelt kan jeg sige, at de næsten med garanti vil få en dårlig slutning,« sagde han dengang.

Den britiske storbank Barclays sammenlignede i april hypen omkring og den effektive spredning af Bitcoin og andre kryptovalutaer med en influenzaepidemi.

Bitcoin var kortvarigt oppe i en kurs på 20.000 dollar i december 2017, men er nu faldet ned under 7.500 dollar.