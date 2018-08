USA: Den tiårige rente igen over 3,00 pct

Arkivfoto: Et flag vajer i vinden på toppen af Bank of Japan-bygningen i Tokyo, Japan.

Renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation er onsdag formiddag amerikansk tid steget med 4 basispoint til godt 3,00 pct., og dermed er den før første gang siden 13. juni over den tærskel. Tidligere på morgenen toppede renten i 3,01 pct.

Stigningen i renten kommer på baggrund af et globalt salg af obligationer, der presser kurserne ned, og det sender den effektive rente op.

Udsalget sker i særdeleshed i japanske papirer, da markedet tester Bank of Japans rentepolitik.

- Lave renter i Japan har været en nøglefaktor i at holde de globale obligationsrenter nede, hvorfor Bank of Japans politik nøje følges, siger Seamus Mac Gorain, porteføljemanager hos JPMorgan Assett Management, til Financial Times. Han betegner samtidig tirsdagens beslutning fra Japan som negativt for obligationsmarkedet.

Den japanske centralbank, Bank of Japan, besluttede tirsdag som ventet at fastholde indlånsrenten på minus 0,1 pct. Dermed blev der ikke tale om stramninger, som rygterne ellers har slået på over de seneste uger.

Bankens styrelsesråd besluttede samtidig at tillade større udsving i den tiårige rente end hidtil, men fastholdt et mål om en tiårig rente på omkring nul pct.

Centralbanken vil yderligere øge aktivopkøb i det bredere Topix-marked frem for i den snævrere kreds af Nikkei-aktier. Bank of Japan understregede endelig, at renten vil blive holdt fast på et "meget lavt niveau" i en udvidet tidsperiode.

/ritzau/FINANS