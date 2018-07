USA: Blandet omgang for aktierne

De amerikanske aktier oplever onsdag en blandet handel, hvor der er små plusser til S&P 500 og Nasdaq, mens Dow Jones omvendt ligger i minus.

Markedet er afventende inden mødet senere onsdag mellem formanden for EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker, og USA's præsident, Donald Trump, hvor de to skal diskutere handelssituationen, og hvor Donald Trump tirsdag varmede op til mødet med at kalde tariffer for "de bedste" på sin Twitter-konto.

USA har indført told på stål og aluminium fra EU, og EU har svaret igen med modtold. Desuden har Trump truet med tariffer på biler og bildele fra EU, og EU har advaret om modsvar.

AFVENTENDE MARKEDSUDVIKLING

Det brede S&P 500-indeks er lidt før kl. 12:00, amerikansk østkysttid, steget med 0,2 pct., mens Dow Jones med blot 30 aktier i sig omvendt er faldet med næsten 0,2 pct., og teknologitunge Nasdaq vinder 0,4 pct.

Faldet i Dow Jones skyldes først og fremmest et fald til flyproducenten Boeing, som vejer tungt i indekset, efter selskabets regnskab for andet kvartal.

I S&P 500 er der onsdag fremgang til fast ejendom som den bedste sektor med et plus på 0,7 pct., mens teknologi og energi følger lige efter med plusser i samme niveau.

Fast ejendom vinder terræn tilbage onsdag på baggrund af en let faldende amerikansk rente efter nogle dage med større rentehop opad, mens teknologi er trukket af mindre plusser til Microsoft, Apple, Facebook og Alphabet, der er Googles moderselskab.

I bunden blandt sektorerne finder man telekommunikation, der trækkes ned af AT&T, som med sit regnskab for andet kvartal tirsdag efter lukketid skuffede. AT&T falder med 4,7 pct., mens det andet store teleselskab Verizon mister 0,7 pct.

REGNSKABER I FOKUS

Juli er højsæson for regnskaber i USA, hvor virksomhederne i stor stil fortæller om udviklingen i andet kvartal. Tirsdag var præget af en del spændende opjusteringer, som slog en positiv tone an, men onsdag er billedet omvendt mere broget.

General Motors er et af selskaberne i fokus onsdag, hvor aktien falder med 7,4 pct.

Den amerikanske bilproducent General Motors havde et isoleret set godt andet kvartal, men store udsving i primært sydamerikanske valutaer og dyre råvare - særligt stål og aluminium - får selskabet til at sænke forventningerne til hele året.

Bilproducenten venter nu en justeret indtjening per aktie på 6,00 dollar mod en tidligere forventning om 6,50 dollar. De ekstra råvareomkostninger ventes over hele året at få en negativt effekt på omtrent 1 mia. dollar.

Verdens største flyproducent Boeing har også lagt tal frem, og investorerne kvitterer for det med et minus på 2,2 pct. trods en opjustering af salgsforventningerne, da midtpunktet af selskabets guidance til kerneindtjeningen for hele 2018 ligger under konsensus.

Boeing skruer salgsforventningerne til 2018 op til intervallet 97 til 99 mia. dollar mod før 96 til 98 mia. dollar. Hos analytikerne var der før regnskabet ventet en opjustering til en omsætningsforventning på 98,06 mia. dollar. Forventningerne til årets kerneindtjening per aktie fastholdes og ses derved stadig lande på 14,30-14,50 dollar per aktie, mens konsensus lød på 14,50 dollar.

I den positive ende stiger logistikselskabet UPS med 4,6 pct., mens Coca-Cola vinder 1,9 pct.

UPS overgik analytikernes forventningerne til årets andet kvartal, da det justerede overskud landede på 1,94 dollar per aktie, mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet et resultat på 1,93 dollar. UPS, der leverer pakker for selskaber rundt omkring i verden, fik en omsætning i kvartalet på 17,50 mia. dollar mod analytikernes estimat på 17,33 mia. dollar.

Den amerikanske læskedrikgigant Coca-Cola stiger, fordi selskabet klarede sig bedre end ventet i andet kvartal på både salget og bundlinjen. Overskuddet per aktie beløb sig til 0,61 dollar, hvilket er en fremgang på 3 pct. sammenlignet med samme periode året før og en spids bedre end 0,60 dollar, som analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet. Samtidig lød omsætningen på 8,90 mia. dollar, hvilket overgik det ventede salg på 8,54 mia. dollar.

Bedst I S&P 500 går det dog for hospitalskoncernen HCA Healthcare, som slog analytikernes forventninger til andet kvartal så grundigt, at driftsresultatet på 2,23 mia. dollar var bedre end selv den mest optimistiske spådom. Efter et skuffende første kvartal belønnes aktien med et plus på 9,3 pct.

