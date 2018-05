USA: Apple fortsat på rekordkurs på grøn aktiedag

. Søde æbler og lysegrønne indeks er, hvad de amerikanske investorer kan sætte tænderne i mandag kort efter åbningstid på børserne i USA.

Apple fortsætter sin rekordkurs og stiger med 1,4 pct. efter få minutters handel og følger dermed op på fredagens plus på 3,9 pct. på aktiekursen.

At Apple igen gør sig bemærket, skyldes at mangemilliardæren og investoren Warren Buffett i fredags meddelte, at han har sat endnu flere penge i koncernen bag iPhone. I første kvartal i år har milliardæren købt 75 mio. Apple-aktier for op til 87,5 mia. kr. (11-14 mia. dollar) ifølge Bloomberg News.

S&P 500-indekset og Dow Jones stiger begge med 0,5 pct., mens Nasdaq ligger 0,6 pct. højere end fredagens slutniveau.

Athenahealth får et gevaldigt løft i aktiekursen på 22 pct. mandag, da Elliott Management vil købe selskabet, der servicerer læger, hospitaler og sundhedsplejen med blandt andet it, for 160 dollar per aktie. Det får en aktie i selskabet til at stige med 23,8 pct. til 156,06 dollar.

Også Starbucks varmer op under den positive stemning, da schweiziske Nestlé i kontanter har betalt 7,15 mia. dollar får at få lov til at sælge Starbucks kaffe globalt. For det lader ikke til, at George Clooneys retoriske spørgsmål i reklamen for kaffe: "Nespresso - what else?" holder længere, da kunderne i højere grad er gået over til at drikke kaffe fra Starbucks.

Den amerikanske kaffeproducents brand er 44 mia. dollar værd ifølge Branz Global 2017, skriver Bloomberg News. Og det skal være med til at løfte salget i Nestlé, at selskabet nu får lov til at markedsføre Starbucks' produkter fra bønner til kapsler.

Starbucks stiger 1,2 pct. på nyheden.

Og så har Blackstone Group ligeledes åbnet for tegnebogen og vil købe ejendomsselskabet Gramercy Property trust for den nette sum af 7,6 mia. dollar.

Blackstone vil betale 15 pct. mere end lukkekursen i fredags, skriver Bloomberg, og det får aktien til at stige med 15,5 pct.

Tendensen med at folk handler mere og mere online, har fået efterspørgslen på lagerplads til at stige. Og det er netop den type af ejendomme, som Gramercy gør sig i. Handlen ventes at blive afsluttet i løbet af andet halvår 2018.

/ritzau/FINANS