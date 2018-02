USA-aktier: Zig-zag-pendulet lukkede med lille plus

Centralbanken fastholdt renten uændret, men i en erklæring efter det todage lange pengepolitiske møde gentog rentekomiteen, at »yderligere gradvise« renteforhøjelser vil være berettiget.

Torsdag morgen er der dog masser af optimisme at spore efter solide regnskaber fra AT&T, Microsoft og Facebook efter børstid onsdag.

Onsdag lukkede S&P 500-indekset med et plus på 0,1 pct. i 2823,81. Dow Jones-indekset sluttede med en gevinst på 0,3 pct. i 26.149,39, mens Nasdaq endte med en indeksforøgelse på 0,1 pct. til 7411,48.

Dermed har januar kastet 5,6 pct. af sig i S&P, Dow Jones er steget 5,8 pct., og Nasdaq er klatret hele 7,4 pct. op i året første måned.

Torsdag morgen ligger futuresmarkedet med stigninger på omkring 0,3 pct.

Rentemeddelelsen fra Federal Reserve fik markedet til at stoppe op.

»De skriver mellem linjerne, at de vil fortsætte med at presse renterne op,« siger porteføljeforvalter Scott Kimball fra BMO Global Asset Management i New York til Reuters.

Centralbanken hævede renten tre gange sidste år og ser yderligere tre stigninger i 2018, selv om banken fortsætter med at trimme balancen i henhold til den stort set forudbestemte tidsplan.

Federal Reserves opfattelse af fremgang i økonomien fik yderligere støtte fra en solid arbejdsmarkedsrapport fra ADP, der viste en jobskabelse på det private arbejdsmarked på 234.000 i januar. Det var noget bedre end de ventede 185.000 nye job.

Fredag fremlægges den officielle jobrapport fra de amerikanske myndigheder.

STIGNINGER I OTTE UNDERINDEKS

Der var kursstigninger i 8 af de 11 underindeks i S&P 500.

Ejendomssektoren lagde sig suverænt i top med et plus på hele 2,1 pct., og segmentet fik følgeskab af forsyningssektoren, der steg 1,1 pct.

I bund lå sundhedssektoren, der fortsat var under pres, fordi Amazon, Berkshire Hathaway og JPMorgan Chase vil gå sammen i et fælles sundhedsselskab, de skal hjælpe med at kontrollere sundhedsomkostningerne.

Sundhedssegmentet faldt 1,5 pct.

Blandt enkeltaktierne lå Boeing solidt i svinget efter forventninger om et bedre helårsoverskud end hidtil estimeret samt forventninger om at levere et rekordantal kommercielle fly i 2018. Aktien steg 4,9 pct.

Facebook kom efter børstid først i uføre på grund af fald i antallet af brugere i Nordamerika samt mindre tidsforbrug hos den enkelte bruger, men efter at det sociale mediers ledelse vurderede, at det ikke nødvendigvis vil skade den meget rentable digitale reklamevirksomhed, vendte aktiekursen rundt til et plus på 1,4 pct. i eftermarkedet.

Microsoft skød over Wall Streets prognose i regnskabet, der blev fremlagt onsdag aften efter børstid. Resultatet var godt hjulpet af en fortsat solid vækst i cloud computing-forretningen, og trods en massiv engangsomkostning på grund af den nye amerikanske skattereform steg aktien 0,2 pct. i eftermarkedet efter et plus på 2,5 pct. i den ordinære handel.

/ritzau/FINANS