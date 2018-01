USA aktier: Wall Streets rekorder står til at fortsætte

Ifølge futuresmarkedet står rekordkimen til at blive forlænget, når de amerikanske børser åbner igen tirsdag efter mandagens lukkedag for fejringen af Martin Luther King Day.

S&P 500-indekset lukkede fredag med et plus på 0,7 pct. i rekorden 2786,24. Dow Jones-indekset sluttede med en gevinst på 0,9 pct. til rekordniveauet 25.803,19, og Nasdaq-indekset endte med dagen med et plus på knap 0,7 pct. i 7261,06, der ligeledes er rekord.

Dermed er ugens samlede stigning i S&P 500-indekset løbet op i 1,6 pct., mens Dow Jones er steget 2,0 pct., og Nasdaq har øget indeksværdien med 1,7 pct.

Mandag morgen følger investorerne yderligere op på den positive udvikling. Futures på de tre hovedindeks ligger med stigninger på 0,2-0,4 pct. - størst i Dow Jones.

FINANSAKTIER

Inden børstid fredag leverede JPMorgan, Wells Fargo og Blackrock nydelige regnskabstal.

JPMorgan noterede, at den amerikanske skattereform vil hjælpe de fremtidige overskud, og markedet kvitterede med at sende bankens aktier op med 1,7 pct.

»Den kendsgerning, at alle de store banker slår forventningerne til bundlinjen, er et godt tegn for resten af regnskabssæsonen,« siger investeringschef William Lynch fra Hinsdale Associates i Illinois til Reuters.

De gode resultater øgede investorernes håb om, at de finansielle prognoser for i år fra de amerikanske virksomheder vil slå Wall Streets estimater, da mange analytikere muligvis ikke har indregnet skattereformen fuldt ud i deres respektive modeller, på grund af at reformen først blev gennemført sent i december.

»Jeg ved ikke, hvor meget der er prissat på nuværende tidspunkt. Det ser ud til, at økonomien går fint, inflationen er næsten ikke-eksisterende, lønvækst er ikke et problem for de fleste virksomheder, så det er svært at finde noget at sætte en finger på,« siger chefstrateg Stephen Massocca fra Wedbush Securities i San Francisco til Reuters.

Indtjeningen for S&P 500-selskaberne ventes at stige i gennemsnit med 12,1 pct. i indeværende kvartal. Resultatet for finansselskaber vil sandsynligvis stige 13,2 pct., ifølge data fra Thomson Reuters.

Blackrock steg 3,3 pct. oven på et større end ventet overskud, mens Wells Fargos aktiekurs måtte bøde 0,7 pct. for en udgift på over 3 mia. dollar i fjerde kvartal til juridiske omkostninger relateret til problemerne med realkredit og salgspraksis.

FORBRUGERPAPIER VAR DAGENS VINDER



Fredagens vinder var segmentet varige forbrugsgoder, der lukkede med et plus på 1,3 pct. efter endnu et sæt gode detailsalgstal for slutningen af 2017.

Energisektoren fortsatte også stigningerne på baggrund af de til stadighed stigende oliepriser. Hele energisektoren lukkede med en stigning på 1 pct.

Dagens bundskrabere var igen de defensive aktier i ejendomssektoren og forsyningsselskaberne, der faldt henholdsvis 0,7 pct. og 0,6 pct.

Blandt enkeltaktierne steg Amazon 2,2 pct., og aktien brød gennem 1300 dollar for første gang. Amazon lukkede i 1305,20 dollar.