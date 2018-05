USA-aktier: Utilfreds Trump holder de røde farver på Wall Street

Efter nogle få minutters handel falder de tre ledende aktieindeks - S&P 500, Dow Jones og Nasdaq - mellem 0,5 og 0,7 pct., og dermed stryger de videre ned oven på tirsdagens indeksfald, der lå i størrelsesordenen 0,2 og 0,7 pct.

Bag den sure stemning ligger meldinger fra den amerikanske præsident, Donald Trump, som ikke er tilfreds med udviklingen i handelsforhandlingerne mellem USA og Kina. Det skaber nemlig tvivl om, hvorvidt verdens to største økonomier snart vil kunne indgå en aftale.

Oveni bliver stemningen trykket af, at præsidentens ventede møde med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, måske alligevel ikke kommer til at finde sted 12. juni, som det ellers var planen. Dermed kan der også her være længere udsigter til en forsoning mellem parterne.

Blandt de amerikanske selskaber er der fokus på blandt andet juvelerkæden Tiffany, der sælger smykker i den høje prisklasse, da selskabet op til åbning fremlagde et regnskab for første kvartal, der overraskede positivt på både salg og indtjening.

Samtidig opjusteres forventningerne til hele regnskabsåret, og det belønner investorerne ved at sende aktien op fra start med 15 pct. til 117,55 dollar.

Fokus er der også på tv- og kabelvirksomheden Comcast, der har bekræftet, at der er interesse for og opsejling til et bud på visse dele af den samlede forretning hos medieselskabet 21st Century Fox.

Uden foreløbig at gå i dybere detaljer omkring buddet, så meddeler Comcast, at det vil være kontant og udgøre en præmie i forhold til det bud, som underholdningskoncernen Disney tidligere er kommet med.

Comcast-aktien reagerer ved at falde 1,8 pct. til 31,93 dollar, mens aktien i Disney ryger ned med 0,9 pct. til 103,11 dollar, og aktien hos 21st Century Fox stiger med 0,9 pct. til 38,50 dollar.

/ritzau/FINANS