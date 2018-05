USA-aktier: Udsigt til grøn åbning

Inden den reelle handel går i gang, stiger futures for S&P 500, Dow Jones og Nasdaq mellem 0,3 og 0,6 pct.

Ifølge Investing.com kan de stigende futures være et udtryk for, at investorerne køber billigere aktier op, efter at markederne bakkede i rødt tirsdag.

Det brede S&P 500-indeks mistede 1,2 pct. tirsdag, mens Dow Jones tabte næsten 400 point og smed 1,6 pct. Dow Jones var dog på et tidspunkt helt nede med 2 pct. tirsdag. Nasdaq havde en mere rolig, men stadig dårlig dag, da indekset faldt 0,5 pct.

Det var bekymring omkring den politiske udvikling i Italien, som ramte aktiemarkederne med kursfald tirsdag.

I et positivt fokus ventes softwareselskabet Salesforce at være, når handlen med værdipapirer går i gang i USA. Selskabet leverede tirsdag efter amerikansk lukketid bedre end ventet indtjening, og onsdag eftermiddag stiger aktien 4,5 pct. i det amerikanske formarked.

I et negativt salgsfokus ventes til gengæld tøj- og taskeselskabet Michael Kors, der til trods for en bedre end ventet omsætning i fjerde kvartal alligevel falder med 2,5 pct. Selskabet forventer en omsætning på 5,10 mia. dollar næste år, men til gengæld en udvikling i det sammenlignelige tal på 0 pct., skriver Bloomberg.

/ritzau/FINANS