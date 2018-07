USA-aktier: Trumps advarsel om told giver små kursfald

Der er udsigt til mindre kursfald på det amerikanske aktiemarked fredag, efter at USA's præsident, Donald Trump, har truet med yderligere told på kinesiske varer.

Fredag vil der blandt selskaberne være fokus på regnskabsaktuelle selskaber som Microsoft, General Electric og Honeywell, og omkring halvanden time før åbningen peger futures på fald på 0,1 pct. for det brede S&P 500-indeks.

Samtidig ser industriaktierne i Dow Jones ud til at åbne 0,3 pct. lavere, mens det teknologitunge Nasdaq-indeks går imod strømmen og stiger 0,3 pct.

Donald Trump har ifølge CNBC udtalt, at han er klar til at lægge told på kinesiske varer for 500 mia. dollar, hvilket stort set svarer til alt import fra Kina.

I forvejen har de to lande begge indført told på varer for 34 mia. dollar, og Trump-regeringen har tidligere i juli varslet told på varer for 200 mia. dollar, som dog ikke er implementeret.

Blandt selskaberne er der fokus på konglomeratet General Electric, der inden åbningen af aktiemarkedet har offentliggjort regnskab for andet kvartal.

Omsætningen endte på 30,1 mia. dollar, og det var ifølge Bloomberg News en anelse bedre end analytikernes forventninger på 29,38 mia. dollar.

Også indtjeningen endte til den positive side med et overskud per aktie på 0,19 dollar mod ventet 0,18 dollar. Aktien stiger 0,9 pct. i formarkedet.

Regnskab har der også været fra industrikonglomerat Honeywell, der blandt andet arbejder med systemer til fly.

Honeywell nåede i kvartalet et overskud på 2,12 dollar per aktie. Det var en fremgang på 18 pct. i forhold til sidste år og samtidig bedre end det ventede resultat på 2,01 dollar.

Honeywell opjusterer forventningerne til 2018 og venter nu et overskud per aktie på 8,05-8,15 dollar mod tidligere 7,85-8,05 dollar. Aktien stiger 1 pct. i formarkedet.

Nasdaq-indekset vil blive trukket op af Microsoft, som torsdag aften offentliggjorde regnskab.

Selskabet kom gennem sit fjerde kvartal med en justeret indtjening per aktie på 1,14 dollar, mens omsætningen steg med 17 pct. til 30,1 mia. dollar.

Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 1,08 dollar og en omsætning på 29,2 mia. dollar. Aktien stiger 3,3 pct. i formarkedet.

Blandt de store teknologiaktier er også Facebook i fokus, efter at finanshusene Stifel og Piper Jaffray har løftet kursmålet for aktien. Aktien stiger 0,6 pct. i formarkedet.

/ritzau/FINANS